Bredstedt : Dringend gesucht: Helfer für die Fahrradwerkstatt

Der Kulturtreff Mittendrin in Bredstedt braucht Freiwillige mit handwerklichem Geschick.

Freiwillige mit handwerklichem Geschick, die gern eine Fahrradwerkstatt betreuen würden – die suchen der Kulturtreff Mittendrin in Bredstedt sowie das Team Integration beim Amt Mittleres Nordfriesland mit seiner Leiterin Jessica Mühlenbeck. Räume sind in der Husumer Straße 43 vorhanden, und Bedarf gibt es auch genug. Ganz häufig, sagt die ehrenamtliche Koordinatorin des Kulturtreffs, Martje Petersen, würden sich Eltern von schulpflichtigen Neubürgern an sie oder die Freiwilligen um Bärbel Ingwersen in der Spendenkammer des Amtes wenden und um Hilfe bei Fahrradreparaturen bitten.

Aber auch für viele andere Aufgaben sowohl im Kulturtreff als auch in der Spendenkammer werden freiwillige Helfer gesucht. Die Betreuung der Ehrenamtler obliegt seit Anfang Januar der neuen Mitarbeiterin im Team Integration beim Amt, Svea Mintken. Sie ist für Derya Schaarschmidt eingesprungen, die sich in Elternzeit befindet. Jeden Dienstagnachmittag von 13.30 bis 15.30 Uhr bietet sie eine Sprechstunde im Amtsgebäude (Zimmer 108) an. Sie beantwortet alle Fragen rund um das Ehrenamt. „Ich freue mich über die personelle Verstärkung“, so Teamleiterin Mühlenbeck. Sie lädt alle, die sich für freiwillige Dienste interessieren, zum Runden Tisch ins Amt ein. Die nächste Runde beginnt schon heute um 17.30 Uhr.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich für das neue Projekt Fahrradwerkstatt anzumelden, gibt es bei Martje Petersen (Kulturtreff) unter Telefon 0170/9335959, Svea Mintken (Team Integration beim Amt) unter Telefon 04671/919227 oder Jessica Mühlenbeck (Teamleitung Integration) unter Telefon 04671/9192-154.