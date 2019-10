60 Aussteller : Drelsdorfer Herbstmarkt lockt Sonntag mit buntem Programm

Zum vierten Mal geht am Sonntag der Herbstmarkt in Drelsdorf über die Bühne.

Avatar_shz von Udo Rahn

01. Oktober 2019, 09:21 Uhr

Drelsdorf | In eine kunterbunte Herbstlandschaft verwandeln sich die Grundschule und die Turnhalle am Erntedanksonntag (6.). In der Zeit von 10 bis 17 Uhr werden sich hier 60 Aussteller und Anbieter aus Drelsdorf und der Umgebung beim mittlerweile 4. Drelsdorfer Herbstmarkt präsentieren. Dabei sind auch die Ehrenamtler aller Vereine und Verbände aus dem Ort, unter ihnen die Blaujacken der Freiwilligen Feuerwehr.

Das Organisationsteam des Ortskulturringes (OKR) Drelsdorf mit der Vorsitzenden Inga Hinrichsen-Pedersen hat die Neuauflage des Ereignisses inklusive eines Rahmenprogrammes auf die Beine gestellt. „Wir wollen wieder Gutes für unser Dorf tun und einen geselligen Tag miteinander erleben“, sagt die Vereins-Chefin.

Bereits um 10 Uhr startet Pastorin Maren Schröder mit einem Familiengottesdienst. Ab 10.50 Uhr wird die von der Landjugend gebundene Erntekrone in einem Umzug von der Kirche zur Schule gebracht. Dort wird Bürgermeister Tim Friedrichsen das fröhliche Treiben eröffnen. Für einen musikalischen Auftakt werden die Musiker des DAS-Orchesters, hervorgegangen aus dem Feuerwehr-Musikzug Drelsdorf/Ahrenshöft/Stapel, sorgen.

Wir wollen wieder Gutes für unser Dorf tun und einen geselligen Tag miteinander erleben. Inga Hinrichsen-Pedersen

Ab 12 Uhr heißt es „Essen fassen“ mit einer reichhaltigen und frisch zubereiteten Auswahl „ut Pott un Pann“. Nachmittags gibt es frischen Kaffee und Kuchen.

Ab 13 Uhr betritt das Mandolinen-Orchester „Die Zugvögel“ die Bühne. Kuh-Bingo wird ab 13 Uhr für alle Glücksritter gespielt. Zudem heißt es den ganzen Tag über Kürbisse vorbeibringen und wiegen lassen. Wer die Frucht mit dem höchsten Gewicht präsentiert, hat die Chance auf einen namhaften Geldpreis. Die Gewinner werden um 16.30 Uhr bekannt gegeben. Eine Sofortpreis-Tombola, möglich gemacht durch die Aussteller, verhilft zu weiteren Preisen.

Ab 13.40 Uhr tritt die Hip-Hop-Tanzgruppe des OKR auf. Ab 14 Uhr spielen die Musiker der Watten-Pipeband Hattstedt. Zeitgleich kann der neue Kindergartentrakt am Schulgebäude besichtigt werden. Ab 14.45 Uhr präsentieren die Mitglieder der Tanz- und Trachtengruppe Drelsdorf Volkstänze, gefolgt von einem Konzert des Duos „Stamer & Schiller“ (15 Uhr) und dem Alleinunterhalter Andreas Saager (16 Uhr).

Weitere Highlights: Von 13 bis 16 Uhr bietet die Husumer Gruppe Natourtalente Bogenschießen an. Von 14 bis 15 Uhr können Taue gedreht werden. Ansonsten ist wieder der Mini-Bagger vertreten, bei dem Alt und Jung Geschicklichkeit beweisen können. Floorball und Torwandschießen werden vom Turn- und Sportverein Drelsdorf-Ahrenshöft-Bohmstedt (TSV DAB) an.

Wer einmal ein E-Auto Probe fahren möchte, der ist beim Verein Dörpsmobil richtig. Rundfahrten mit dem Einsatzfahrzeug bieten die Feuerwehrleute an. Die jüngsten Besucher dürfen sich in der Hüpfburg vergnügen.

Die Jungunternehmer Finn Jacobsen und Marco Bauschke werden den ganzen Tag über eine Bankkombination bauen, die sie der Gemeinde schenken. Sie soll künftig vor dem Dorfgemeinschaftshaus stehen.

Ansonsten wird der Überschuss aus allen Einnahmen wieder für gute Zwecke gespendet. Ein Teil soll der kleinen Lola für die Anschaffung eines Busses zu Gute kommen sowie der Renovierung der Schulküche. Mit zum Orga-Team gehören neben der Vorsitzenden Marco Carstensen, Swantje Carstensen, Jan-Erik Jessen, Finn Hinrichsen, Lena Hinrichsen, Sonja Clausen, Sönke Jensen, Nina Clausen sowie Hainke Clausen.

Genügend, ausgeschilderte Parkplätze gibt es in der Nähe. Jugendliche aus der Jugendwehr werden einweisen.