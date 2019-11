Tönning : Dreister Diebstahl in der katholischen Kirche

Aus St. Paulus in der Badallee haben Unbekannte am Sonnabend eine Geldkassette und Teelichthalterungen mitgenommen.

Avatar_shz von hn

04. November 2019, 17:03 Uhr

Tönning | Am Sonnabend (2. November) zwischen 18.30 und 20 Uhr wurden aus der katholischen Kirche St. Paulus in Tönning, Badallee, die Aufsätze eines Opferlichtständers sowie die dazugehörige Kasse, in der das Geld für die Teelichter gesammelt wird, von unbekannten Tätern entwendet. In der aus Eisen gefertigten Geldkassette befand sich etwas Münzgeld.

Die Polizeistation in Tönning hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat die beiden Aufsatzstangen mit Teelichthalterungen gesehen? Wer kann Angaben zum Verbleib der schwarzen Eisenkasse machen, die sich unter diesen Stangen befunden hat? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 04861/6170660 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?