Nordfriesland/Dithmarschen-Nord : Drei Top-Marken bei einer Wahl

von Jörg von Berg

erstellt am 25.Sep.2017 | 16:02 Uhr

Sie sind von der flotten Truppe: Als erste im Land konnten die Wahl-Profis aus der Husumer Kreisverwaltung am Sonntag dem Landeswahlleiter ein vorläufiges amtliches Endergebnis für einen Bundestagswahlkreis in Schleswig-Holstein melden. Und das war möglich, obwohl die Auszählung der Briefwahlstimmen in der Gemeinde List das Endresultat für Nordfriesland / Dithmarschen-Nord glatt um eine halbe Stunde hinausgezögert hatte. „Wir sind schon ein bisschen stolz, dass alles so reibungslos geklappt hat“, lobte der stellvertretende Kreiswahlleiter Harry Schröder gestern das eingespielte Kreishaus-Team.

Top-Marken anderer Art haben auch die Wähler an der Westküste gesetzt: Mit einem Vorsprung von 27 575 Stimmen erzielte Astrid Damerow (CDU) mit 45,1 Prozent das höchste Direktwahl-Ergebnis aller elf Wahlkreise im Land. Ihr sozialdemokratischer Kontrahent Matthias Ilgen kam dagegen gerade einmal auf 25,2 Prozent und fuhr damit das schlechteste Erststimmen-Ergebnis aller SPD-Direktkandidaten in Schleswig-Holstein ein. Augenfällig dabei ist, dass der Husumer Noch-Bundestagsabgeordnete Ilgen – anders als Damerow – nur in bescheidenem Umfang vom Stimmen-Splitting der Wähler kleinerer Parteien profitieren konnte. Während die SPD an der Westküste 22,5 Prozent der Stimmen (2013: 29,7) erzielte, waren es für die CDU vorgestern 38,3 Prozent der Zweitstimmen (2013: 43,4).

Zwar hat die Alternative für Deutschland (AfD) die bundesdeutsche Polit-Landschaft am Sonntag kräftig durcheinandergewirbelt, an der Westküste jedoch nur ein eher bescheidenes Resultat erzielt. Im Wahlkreis Nordfriesland / Dithmarschen-Nord kam sie auf 6,5 Prozent der Zweitstimmen (2013: 3,8) – ein halb so hoher Wert wie im Bundesschnitt. Ihre Hochburgen mit bis zu 17 Prozent hatte die AfD vorgestern überdies vor allem südlich der Eider, während es in Nordfriesland nur in sieben Orten zu zweistelligen Prozent-Ergebnissen reichte. Legt man nur die Zweitstimmen-Voten in Nordfriesland zugrunde, kam die AfD kreisweit gerade noch auf 5,8 Prozent. Rechtsnationales Gedankengut ist ein Anachronismus in einer Region, die von ihrer kulturellen Vielfalt lebt, um Urlaubsgäste aus nah und fern wirbt und deren Tourismus-Branche Mitarbeiter aus aller Welt beschäftigt. Zumindest breite Wählerschichten in Nordfriesland sehen das anscheinend genauso.

Während die beiden großen Parteien spürbare Verluste hinnehmen mussten, wurde die wiedererstarkte FDP mit 13,1 Prozent der Zweitstimmen (2013: 6,4) im Wahlkreis Nordfriesland / Dithmarschen-Nord drittstärkste Kraft. Die Liberalen an der Westküste verbuchen damit sogar noch ein deutlich besseres Ergebnis als sie im Bundesschnitt für sich verzeichneten. Ähnliches gilt für Bündnis 90/ Die Grünen, die ihr Ergebnis im nördlichsten Wahlkreis der Republik auf 11,0 Prozent steigern konnten. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2013 waren es noch 8,1 Prozent. Auch die Partei Die Linke verbuchte mit 6,2 Prozent mehr Zweitstimmen als noch vor vier Jahren (4,4). Sie liegt damit im Norden nur knapp hinter der AfD, blieb aber deutlich unter dem Bundesschnitt.

Dass es auch in Nordfriesland vor dem Hintergrund der gravierenden politischen Veränderungen und dem bröckelnden Zuspruch für die großen Volksparteien kein „Weiter-so“ geben kann, ist den Wahl-Analysten in der Parteizentrale sicherlich inzwischen klar geworden. Viele Fragezeichen verbinden sich beim Blick in die Zukunft allerdings mit dem nächsten Urnengang, der schon in gerade einmal acht Monaten ansteht. Am 6. Mai nächsten Jahres werden bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein die Stadt- und Gemeindevertretungen sowie die Kreistage gewählt.

Auch wenn das Ergebnis der Bundestagswahl an der Westküste sich nicht einfach fortschreiben lässt, braucht es keinen Rechenschieber, um zu prognostizieren, dass sich auch in Nordfrieslands Kreistag das politische Spektrum verändern könnte. Dort gibt es heute sieben Fraktionen, darunter auch der SSW und die Wählergemeinschaft Nordfriesland / Die Unabhängigen, die beide nicht bei Bundestagswahlen antreten. Da es bei der Kreiswahl keine Fünf-Prozent-Hürde gibt, könnte wohl auch der AfD der Sprung in den Kreistag gelingen. Bis heute fehlt der vermeintlichen Denkzettel-Partei in Nordfriesland dafür jedoch der organisatorische und personelle Unterbau.