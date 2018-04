Messe Husum : Drei neue Messe-Formate

Geschäftsführer Arne Petersen hat sich mit seinem Team schon für 2019 viel vorgenommen – und will jedes Jahr etwas Neues probieren.

von Lars Peters

21. April 2018, 17:00 Uhr

Arne Petersen und die Messe Husum & Congress – das passt. Behauptet zumindest der (mittlerweile nicht mehr ganz so) neue Geschäftsführer der GmbH & Co. KG im Brustton der Überzeugung. Man nimmt ihm dies auch durchaus ab, schließlich unterstreicht der 46-Jährige in seiner 100-Tage-Bilanz selbst mehrfach diesen persönlichen Eindruck. „Ich habe mich hier von der ersten Sekunde an wohlgefühlt“, sagt Petersen, der zuletzt im Management der Koelnmesse tätig war und Anfang des Jahres die Nachfolge von Peter Becker antrat (wir berichteten). Er habe seine Entscheidung, den Chefsessel in Husum zu übernehmen, noch zu keiner Zeit bereut.

„Das bringt schon sehr viel Spaß hier“, verdeutlicht der gebürtige Hamburger bei einem Pressegespräch im Nordsee-Congress-Centrum. Eine Begeisterung, die nicht nur seiner Eigenmotivation entspringt, sondern für die Petersen auch zu einem Großteil seine 35 Mitarbeiter verantwortlich macht. „Die Dynamik, die hier in unserer Mannschaft herrscht, ist schon einzigartig“, sagt er. Das Team brenne – auch dafür, „Neues auf die Straße zu bringen“.

Apropos: Getreu seiner Devise, „kein Erbe verwalten, sondern gestalten“ zu wollen, hat sich Petersen – nach der bei einem Arbeitsplatzwechsel üblichen Orientierungsphase – ein sportliches Innovationsprogramm auf die Fahnen geschrieben. „Als erstes“, so schickt der Messe-Chef in diesem Zusammenhang voraus, „haben wir die Organisationsstruktur im Hause ein wenig angepasst.“ Alles im Hinblick auf die Frage, was die Messe Husum künftig stemmen könne – und in welchen Bereichen es dafür überhaupt realistische Chancen gäbe. „Mal damit anfangen, sich in Kompetenzfeldern zu definieren“, bezeichnet Petersen diese Herangehensweise. Vier dieser Kompetenzfelder, auf die dann jeweils auch ein verantwortlicher Mitarbeiter angesetzt worden sei, kristallisierten sich heraus.

Dass zuvorderst der Bereich Erneuerbare Energien dazugehört, ist keine Überraschung, schließlich sind die beiden Messen Husum Wind und New Energy nicht nur feste Größen im Portfolio, sondern auch für jede Menge überregionales Renommee gut. „Das Thema hat aber durchaus noch Potenzial für mehr Veranstaltungen“, so Petersen. Tummelplatz zwei: Hotellerie, Gastronomie, Tourismus. Hier sei man mit der Nord-Gastro äußerst gut aufgestellt. „Ein Format, das für uns hier oben perfekt ist: Die Messe hat bummelig 260 Aussteller, an zwei Tagen rund 5000 Besucher und ist extrem relevant für die Region.“ In diesem Bereich ließe sich aber noch mehr machen.

Als drittes Kompetenzfeld bringt der 46-Jährige den Begriff B2C (Business-to-Consumer) ins Spiel – ein Kürzel, mit dem die Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmern und Verbrauchern bezeichnet werden. „Dieses Thema bilden wir bisher nur mit einer einzigen kleinen Messe ab – auch da ist Luft nach oben.“ Schließlich nutzt die Messegesellschaft ihr Know-how für die Organisation von Stadtfesten wie die Husumer Hafentage.

Nachdem die Analyse nunmehr also abgeschlossen ist, „haben wir relativ viel vor fürs nächste Jahr“. So ist für Anfang April 2019 eine B2C-Verbrauchermesse geplant, die den Fokus auf Wasser-, Freizeit- und Outdoor-Sport legt. Für Ende Oktober, Anfang November steht ein Kongress mit kleiner Begleitausstellung zum Thema Küsten- und Hochwasserschutz auf dem Programm – unter dem Titel Husum Coast & Prevention. Ebenfalls für die zweite Jahreshälfte kündigt Petersen eine Tourismus-Fachmesse an, die in Kooperation mit einem namhaften Partner veranstaltet werden soll. „Wir kommen also 2019 mit drei neuen Formaten auf den Markt“, fasst der Messe-Chef zusammen. „Und arbeiten mit Hochdruck daran, sie zum Erfolg zu führen.“ In Zukunft wolle man jedes Jahr ein bis zwei Neuheiten etablieren.

Am Ende aber zählt immer die Betriebswirtschaftlichkeit, denn als verlängerter Arm der Husumer Wirtschaft muss die Messegesellschaft Geld verdienen. Das ist auch der Grund, warum das Eiszeit-Vergnügen zum Jahreswechsel 2018/19 einmal ausfällt.