Stapelholm : Drei Kirchengemeinden fusionieren

Die Kirchengemeinden Süderstapel, Bergenhusen und Erfde schließen sich 2019 zur Kirchengemeinde Stapelholm zusammen.

von Ilse Buchwald

03. Februar 2018, 11:00 Uhr

Die Kirche von Süderstapel gehört künftig nicht mehr zu einer eigenständigen Kirchengemeinde. Denn alle drei Stapelholmer Gemeinden werden 2019 fusionieren. Das wird am Sonntag (4. Februar) Haupt-Thema in den Gemeindeversammlungen in Bergenhusen, Erfde und Süderstapel sein. Sie finden jeweils im Anschluss an den Gottesdienst statt, der um 10 Uhr beginnt (anders als im Gemeindebrief abgedruckt). Anschließend laden alle drei Kirchengemeinden zu den Gemeindeversammlungen ein, in dem der Vorstand auch über seine Arbeit berichtet.