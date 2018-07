Drei Fragen an...

von Anja Werner

31. Juli 2018, 17:15 Uhr

...Robin Freitag. Der 22-Jährige arbeitet als Verkäufer in dem Männerladen Tide 13°11 in der Dorfstraße in St. Peter-Ording und ist bekannt wie ein bunter Hund, nicht zuletzt durch sein Verkaufstalent, erklärt Inhaber Andreas Olaf Wegner. Das Besondere: Im hinteren Teil des Ladens befindet sich ein Barbier, der Herrenhaarschnitte und Rasuren anbietet.

Was lieben Sie an Ihrem Job? Kreativität, die verschiedenen Produkte zusammenzustellen, Menschen neue Eindrücke zu geben und sie zu beraten.

Welche Frage können Sie nicht mehr hören?

Es sind weniger Fragen, eher die Feststellungen der Kunden. Zum Beispiel, wenn sie jetzt in der Hochsaison keinen Spontantermin beim Barbier bekommen und das eher unverständlich finden, das wundert uns dann schon.

Was ist das schönste Lob, das Sie für Ihre Arbeit je bekommen haben?

Das größte Lob sind für uns die Kunden, die wiederkommen, weil sie sich bei uns gut beraten fühlen. Einige lassen sich hier einmal im Jahr von oben bis unten einkleiden.