Finanzamts-Neubau in Husum : Drei Entwürfe im Vergabeverfahren

vergrößern 1 von 3 Foto: SP 1 von 3





Zumindest bei Facebook waren die Reaktionen auf den Entwurf, der den Wettbewerb für den Erweiterungsbau des Finanzamtes Nordfriesland gewonnen hat (wir berichteten), ziemlich eindeutig: „Der hat den Charme eines DDR-Plattenbaus“, kommentiert Katrin Schäfer, und Nelson Brodersen meint: „Wieder ein hässliches Gebäude in Husum, was nicht zu den Denkmälern passt.“ Für Friedel Arts ist das ein „schnöder Allerweltsbau“ und ebenfalls „moderne Platte“, und er macht seine Kritik auch gleich an architektonischen Feinheiten fest: „Warum hat man nicht die ,Schnecken‘ wie beim Altbau und die Rundungen wie beim Nissenhaus mit aufgenommen?“, fragt er.

Ähnlich äußerten sich auch diverse Leserbrief-Schreiber. Und aus der Politik kam ebenfalls Kritik: „Nach meinem Empfinden ist das nicht der beste Wurf, der fällt für mich in die Kategorie ,beliebig‘“, kritisiert der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Czock. Er hätte sich gewünscht, dass sich das geplante Erweiterungsgebäude „städtebaulich besser einpassen“ würde. Dagegen hat SPD-Fraktionschef Horst Bauer Vertrauen zu dem gemischten Gremium, das die Entscheidung gefällt hat: „Dessen Mitglieder werden schon alle städteplanerischen und architektonischen Fragen gut beurteilt und abgewogen haben.“ Geschmäcker seien ja ohnehin verschieden. Czock ist da weniger zurückhaltend: „Ich hoffe, wir können noch etwas nachbessern.“

Ob das so angebracht ist, zieht Ulf von Hielmcrone (SPD) in Zweifel, der auch von der „Volksabstimmung“ nichts hält, die Leserbriefschreiber Robert Henrich fordert: „Wir sollten zufrieden sein, dass das Finanzamt Nordfriesland nach Husum kommt. Wenn wir jetzt wegen des Baus ein großes Geschrei anfangen, wird diese Entscheidung möglicherweise revidiert“, fürchtet von Hielmcrone, der selber der Jury angehörte, die den Wettbewerbssieger gekürt hat, bei der entscheidenden Sitzung aber krankheitshalber nicht anwesend war. Dennoch verteidigt er den Entwurf: „Hier ist ein unspektakulärer Bau genau die richtige Herangehensweise.“

Das kann der SPD-Politiker auch begründen: „Was ich an dem Klotz positiv finde, ist, dass er sich stark zurück nimmt und nicht in Konkurrenz zu den anderen bemerkenswerten Gebäuden in der Umgebung steht.“ Er trumpfe nicht auf und passe sich ein. „Trotz der Größe ist es ein zurückhaltender Bau, der an seinem Standort nichts kaputt macht, und gerade das gefällt mir. Er entspricht der heutigen Moderne“, so von Hielmcrone, der schon gerne mal ein „spektakuläres, modernes Gebäude“ in Husum sehen würde. „An dieser Stelle wäre es aber fehl am Platze.“

Bauamtsleiter Jörg Schlindwein schlägt in dieselbe Kerbe wie von Hielmcrone: „Hier muss ich mich zurücknehmen. Ich kann doch nicht wie auf einer Modellbahn-Anlage die beiden Denkmale Finanzamt und Nissenhaus einfach nachbauen“, sagt er scherzhaft. Im übrigen sei schon bei der Bauleitplanung darauf geachtet worden, dass die Sichtachse zum alten Finanzamt frei bleibe.

Tatsächlich steht noch gar nicht fest, ob der umstrittene Entwurf überhaupt realisiert wird. Die zuständige Projekt-Managerin vom Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, Gabriele Pfründer, hatte schon bei dessen Vorstellung darauf hingewiesen, dass der von ihrer Behörde initiierte Wettbewerb „denkbar knapp ausgegangen“ sei und es zunächst ein „abgespecktes Vergabeverfahren“ zwischen den drei Siegern geben werde, wobei der erste Preisträger allerdings mit 50 Prozent in der Wertung zu berücksichtigen sei. Und nicht zu vergessen: Beim 1988/89 neu erbauten Rathaus am Binnenhafen kam auch nicht der Sieger des Architektenwettbewerbs zum Tragen, sondern Platz drei.

von Stefan Petersen

erstellt am 16.Aug.2017 | 12:00 Uhr