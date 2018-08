St. Peter-Ording : Drachen-Spektakel am Himmel

Vom 3. bis 5. August findet in St. Peter-Ording das 12. Drachen-Festival mit Flugobjekten aus aller Welt statt.

von Ilse Buchwald

01. August 2018, 07:00 Uhr

Es ist wieder so weit: Von Freitag (3. August) an tanzen wieder die Drachen über den Himmel von St. Peter-Ording. Zum 12. Mal werden Drachen-Flieger aus aller Welt ihre Lieblinge am Ordinger Strand präsentieren. Die Besucher erwartet bis Sonntag (5. August) ein Familien-Spektakel mit vielen Attraktionen: metergroße Drachenexponate, Vorführungen und eine Nachtflugshow. Das vielfältige Rahmen- und Bühnenprogramm am Boden unterhält die Besucher, die einmal nicht in den Himmel gucken wollen. Eine Cateringmeile sorgt für die Stärkung aller.

Für die kleinen Gäste gibt es viele Angebote: Bungee-Trampolin, Bobby Car-Parcours, Riesenrutsche, Sammy’s Super Show und anderes mehr. Wer es lieber etwas ruhiger mag, kann in den Kinderzelten basteln, malen, sich schminken lassen oder in der gemütlichen Kuschel- und Leseecke einfach nur entspannen. Mit dabei sind außerdem Outdoorer mit einem Strandmuschel-Park, der zum Verweilen einlädt. Vor Ort gibt es Rabatt-Gutscheine.

Der Hannover Airport wird mit seinem Show-Truck und kurzweiligen Attraktionen für die ganze Familie zeigen: Das Repertoire reicht von geistreichen, moderierten Quiz-Shows über ein Flugzeug-Derby-Spiel bis zu einer Station für Glitzer- & Airbrush-Tattoos.

Am Sonntag um 12 Uhr gestalten die Tourismusseelsorge St. Peter-Ording und ewigkite.de einen Gottesdienst im Kirchenschiff am Strand.

Als ein Highlight sind in diesem Jahr wieder Fallschirmspringer mit dabei. Das Team um Yorck Vettereck von HiEmotion-Events bietet Tandem-Fallschirmsprünge direkt auf dem Strand an, damit man das Festival mal aus der Sicht eines Drachen betrachten kann. Rechtzeitige Anmeldung ist wichtig unter www.hiemotion.de.

Das Festival ist am Freitag von 14 bis 24 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.