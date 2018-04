Sönnebüll : Dorfplatz kommt in abgespeckter Form

Die Grillhütte wird kleiner, eine Boule-Anlage wird es nicht geben. Unter dem Strich reduzieren sich die Investitionskosten auf die Hälfte.

von shz.de

22. April 2018, 08:00 Uhr

Bereits im Februar stand das Thema Neugestaltung des Dorfplatzes im Sönnebüller Gemeinderat zur Debatte. Wie berichtet, hätte Bürgermeister Christian Christiansen gern die freie Fläche in einer Größe von 20 mal 25 Meter direkt hinter dem Spielbereich für die Kinder eine Grillhütte, Tischtennisplatte und Bouleanlage installiert.

Nicht nur die vorsichtig geschätzten Gesamtkosten von 50.000 Euro standen einer Umsetzung entgegen, sondern auch die Meinung aus der Runde, dass eine Akzeptanz hinsichtlich eines Bouleplatzes nicht unter den Bürgern gegeben sein dürfte. Das Thema wurde vertagt – auch um Fördermöglichkeiten zu prüfen.

In der letzten Sitzung vor der Kommunalwahl einigte sich das Gremium nun mit einer Enthaltung auf eine abgespeckte Version. Die Tischtennisplatte, hieß es, könne warten und eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden. Die Boule-Anlage wurde verworfen. Eine Grillhütte soll in Eigenleistungen gebaut werden, allerdings nicht – wie zunächst geplant – im hinteren Bereich, sondern direkt angrenzend an den Spielplatz.

Für das Projekt will die VR-Bank Niebüll Stiftung 5.000 Euro spenden. Da die Hütte nicht so viel Platz braucht, soll nur die Hälfte der Gesamtfläche von 500 Quadratmetern, also 250 Quadratmeter, befestigt werden. „Das spart Kosten ein, und die Tischtennisplatte würde später immer noch passen“, so der Bürgermeister. Drainiert werden müsse aber das gesamte Areal, denn der Bereich war in den vergangenen Regenmonaten sehr nass. Schlussendlich komme man, so das Fazit, statt auf Investitionskosten von insgesamt 50.000 Euro lediglich auf geschätzte 25.000 Euro. Das Auskoffern und Verfüllen mit Schotter würde inklusive Mehrwertsteuer statt 29.000 Euro also 15.000 Euro kosten. Hinzu käme die Drainage für die Gesamtfläche mit rund 2.000 Euro sowie die Grillhütte über 13.000 Euro, insgesamt also 30.000 Euro abzüglich der avisierten 5.000 Euro von der Stiftung.

Der Antrag einer Bürgerin, im gesamten Dorf eine 30-er-Zone einzurichten, wurde einmütig vertagt. Zur Begründung führte sie an, dass auf der relativ engen Dorfstraße nach ihrer Meinung durchschnittlich mehr als die erlaubten 50 Stundenkilometer gefahren werde, was gefährlich für die Kinder, die im Dorf beziehungsweise direkt an der Straße wohnen, sei.

Das Problem habe man, so Gemeindevertreter Hans-Ulrich Martensen, in vielen Kommunen. Er bezweifelte, dass eine entsprechende Anordnung etwas bringen würde. Man sehe es ja an der Durchgangsstraße, wo oft schneller als erlaubt gefahren werde. Hier würden häufig nur Geschwindigkeits-Messgeräte etwas bewirken.