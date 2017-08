Der Dingwal von Sönnebüll : Dorfkommunikation anno dazumal

vergrößern 1 von 1 Foto: ssl 1 von 1

Was heute in Nordfriesland in den Gemeinden die Bürgermeister sind, waren früher die Dorfvogte, die mit ihren Hegensleuten (heute: Gemeindevertretung) streng darüber wachten, dass die Dorfordnung eingehalten wurde. Zu diesem Zweck hatte der Dorfvogt erhebliche Vollmachten. Unter anderem durfte er die Bauern zu Versammlungen, Besprechungen oder sogar zu Gerichtsverhandlungen einbestellen, und das tat er in der Regel mit Hilfe eines Dingstocks, der nach einem festen Plan von Haus zu Haus getragen wurde. Die Vorteile dieser Methode liegen klar auf der Hand: Man begegnete sich persönlich, sprach regelmäßig mit den Nachbarn und wusste recht gut Bescheid über deren Befinden – und so manch anderes „weltbewegendes“ Ereignis im Dorf.

In Norstedt bestand dieser urtümliche Nachrichtenüberbringer, der von den Dorfchronisten übrigens bis heute wie ein Augapfel gehütet wird, aus einem eisernen Stab. Der schmiedeeiserne Ring am oberen Ende diente zum Tragen oder auch dazu, das Gerät bei Abwesenheit des Empfängers gut sichtbar an das Hoftor hängen zu können. Die Klemmvorrichtung am unteren Ende eignete sich hervorragend zum Hinterlegen einer schriftlichen Nachricht. Ganz ähnlich sah der Dingstock in Sollwitt aus, von dem ebenfalls noch ein Exemplar im örtlichen Archiv vorhanden ist.

In Sönnebüll hingegen verwendete man zu dieser Zeit den Dingwal: ein Holzstück mit einer eingeritzten Botschaft, die vor fast 250 Jahren so lautete: „Ihr Bauern werden angesagt das ihr sollt kommen zu dem Vogt!“ Und auf der Rückseite: „Dingwal im Dorfe Sönnebüll Anno 1773 November. Cito. Cito.“ Was aus dem Lateinischen stammend so viel heißt wie „Schnell. Schnell.“ Heute würde man die Worte wohl eher mit „zack-zack“ übersetzen. Wer die so übermittelte „Einladung“ nicht wahrnahm und dem Treffen unentschuldigt fernblieb, wurde von den Hegensleuten mit empfindlichen Strafen belegt. Paul-Gerhard von Hoerschelman hat die Historie dieses antiken Holzstücks, das erstaunlich angenehm warm in der Hand liegt, sorgfältig in der Sönnebüller Dorfchronik beleuchtet und hütet es seitdem wie einen Schatz. Seiner humorvollen Feststellung, dass der Dingwal einem modernen Mobiltelefon sehr ähnlich sieht, ist nichts hinzuzufügen. Und so dürfen die Sönnebüller sicher auch gerne behaupten, dass ihr Dingwal so etwas wie das Ur-Handy gewesen ist. In Einzelfällen waren diese und andere Dingstöcke in Schleswig-Holstein noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in Gebrauch. Davon zeugen Wappen, in denen der Dingstock Bestandteil der Blasionierung ist, wie etwa in Jardelund oder im Amt Kropp-Stapelholm im Kreis Schleswig-Flensburg oder in Borgstedt und Rieseby im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Seit Jahrzehnten übernehmen Aushangkästen die Nachrichtenübermittlung in den Dörfern, womit die Informationspflicht bei den Bürger liegt.