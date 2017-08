Dorf- wird zur Einbahnstraße

vergrößern 1 von 1 Foto: Foto: Vanessa Tabel 1 von 1

Seit gestern gilt für die Dorfstraße in Risum-Lindholm eine geänderte Verkehrsregelung: Bis zum Risumer Weg ist diese in westlicher Richtung nur als Einbahnstraße befahrbar. Über den Risumer Weg und den Grutstich, der während dieser Zeit als Einbahnstraße in östlicher Richtung zu befahren ist, wird der Verkehr die nächsten Tage in Richtung Niebüll und B5 geleitet. „Diese Regelung gilt bis spätestens 8. September, auf der Strecke werden derzeit ´ Glasfaserkabel verlegt“, heißt es dazu aus dem Amt Südtondern.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 29.Aug.2017 | 03:08 Uhr