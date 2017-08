Pokalboßeln der Husumer Nachrichten in Simonsberg : Doppelerfolg für die K-Bund-Frauen beim Zeitungspokalboßeln

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Petrus hatte ein Herz für die Boßlerinnen des Unterverbandes Nordfriesland. Zum traditionellen Zeitungspokalboßeln lachte fast den ganzen Tag über die Sonne vom blauen Himmel. Durchziehende Wolkenfelder spendeten den angetretenen Sportlerinnen aus neun von elf Vereinen während ihrer Wettkämpfe kurzfristig immer wieder nicht nur Schatten, sondern waren ein Schauspiel für die wenigen Zuschauer und Hobbyfotografen.

In der einzigartigen Natur-Arena am Simonsberger Außendeich gab es jedenfalls spannende Wettbewerbe um den A- und B-Pokal sowie den Jubiläumspokal unserer Zeitung, dem sogenannten Weitenpokal, zu beobachten. Dafür hatte der Pächter des Areals, Erwin Kröger, extra seine Schafe in ein anderes Terrain getrieben. Am Ende gab es strahlende Siegerinnen. Den Zeitungspokal holte sich das Team vom K-Bund (297 Meter), das auch den A-Pokal mit nach Hause nahm (8:0, -230,5 Meter). Der B-Pokal ging an den BV Simonsberg-Finkhaus (6:0, +48,5 Meter).

„Danke allen Helfern, Sponsoren und Unterstützern. Es waren faire Wettkämpfe“, sagte am Ende Julia Clausen, Vorsitzende des ausrichtenden Frauenboßelvereins Simonsberg-Finkhaus. Mit von der Partie war auch die Chefin des Unterverbandes Nordfriesland, Heinke Otto, die selbst für ihren Heimatverein Rödemis mit im Ring war. Auch Jan Nebbe, Vorsitzender des Boßelvereins Simonsberg, feuerte die Sportlerinnen mit an.

Die weiteren Ergebnisse:

Weitenpokal: 2. Rödemis (259,2 Meter), 3. Simonsberg-Finkhaushallig (258,9), 4. Mildeburg (249,5), 5. Garding (245,5), 6. Koldenbüttel (223,1), 7. Oldenswort (213,0), 8. Uelvesbüll (206,1), 9. Tetenbüll (191,8);

A-Pokal: 2. Garding (4:4, +106,1), 3. Rödemis (4:4, +27,6), 4. Tetenbüll (4:4, -197,95), 5. Uelvesbüll (0:8, -166,25);

B-Pokal: 2. Oldenswort (4:2, +120,8), 3. Koldenbüttel (2:4, +8,1), 4. Mildeburg (0:6, -177,4).