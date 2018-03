Deichverstärkung am Eidersperrwerk : Dithmarschen ist zuerst dran

Die Deicharbeiten an der Eiderabdämmung sollen auf Dithmarscher Seite demnächst beginnen. Im Eiderstedter Bereich geht es frühestens 2020 los.

von shz.de

16. März 2018, 17:00 Uhr

In Dithmarschen soll noch in diesem Jahr mit der Deichverstärkung an der Eiderabdämmung begonnen werden. Darüber informierte Steffen Gaehme in der Sitzung des Tönninger Umweltausschusses. Für die Nordseite, also für die Eiderstedter Seite, fehle noch das Planfeststellungsverfahren. Baubeginn werde dort nicht vor 2020 sein, erklärte der Mitarbeiter des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). Zunächst war von Seiten des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) geplant, das Material für die Deichverstärkung aus dem Meldorfer Hafen heranzufahren, doch nun hätten Gespräche mit dem Deich- und Hauptsielverband ergeben, dass man Verbandsgewässer auf Eiderstedt oder auch den Katinger Priel, der versandet ist, zur Gewinnung von Material nutzen könne. Die Bauzeit sei mit drei Jahren veranschlagt. „Die gute Nachricht: die Landesstraße am Deich soll während der Baumaßnahmen nicht gesperrt werden“, so Gaehme.

Schließlich segnete das Gremium einstimmig einen umweltfreundlichen Empfehlungsbeschluss ab. Die Verwaltung soll künftig bei Beschaffung von Produkten und Beauftragung von Dienstleistungen die Belange der Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit berücksichtigen. Beispiele dazu gab der Büroleiter. So sei es nicht egal, welches Papier gekauft werde. Bei Recyclingpapieren auf 100 Prozent Altpapierbasis in einer Menge von 425.000 Blatt würde Wasser bis zu 83 Prozent gespart werden, was 765 Badewannen voll entsprechen würde, oder Strom bis zu 72 Prozent, entsprechend Strom für dreieinhalb Jahre, umgerechnet auf einen Vier-Personen-Haushalt.