Bredstedt : Diskussion um den richtigen Belag

Grand, Asphalt oder Pflasterung – die Mitglieder des Bredstedter Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses stehen nicht zum ersten Mal vor dieser Frage.

von Stephan Bülck

10. Juli 2019, 15:41 Uhr

Bredstedt | Ob es sich bei Hanse- Grand um einen festen oder eher krümeligen Wege-Belag handelt, den man, wie ein Einwohner aus eigener Erfahrung berichtete, immer wieder an den Schuhen auch ins Haus schleppt – das konnte in der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses nicht abschließend geklärt werden. Jedoch war der Grand gleich mehrfach Thema an diesem Abend.

Zunächst hatte Dieter Frankenstein von der Bürgerinteressenvertretung Bredstedt (BIV) angefragt, wie hoch sich die Kosten zur Ausbesserung der Bürgersteige in der östlichen Siedlung der Stadt beziffern ließen. In der Finanzausschusssitzung vom 19. Juni, so Frankenstein, habe man erfahren können, dass in einem Nachtragshaushalt etwa 25.000 Euro für die Ausbesserung eingeplant seien. „Bedeutet das jetzt für den Steuerzahler, dass alle fünf Jahre ein Sanierungskonzept für die Hanse-Grand-Bürgersteige aufgelegt werden muss?“, wollte er vom Vorsitzenden Sönke Momsen wissen. Und: „Ist nicht bei der Planung und Umgestaltung der Straßen der östlichen Siedling bei der Entscheidung vom Verbau von Hanse-Grand eine falsche Entscheidung getroffen worden?“ Gepflasterte Bürgersteige wären seiner Meinung nach unerheblich teurer geworden und hätten den Anwohner und auch die Stadt viele Unannehmlichkeiten und Kosten erspart.

Aus dem Gremium kam der Hinweis, dass der Planer seinerzeit den Einsatz von Hanse-Grand mit einer Besserung Entwässerung begründet habe. Und Sönke Momsen, erst seit der jüngsten Kommunalwahl Ausschuss-Vorsitzender, wies darauf hin, dass die Verwendung von Hanse-Grand ein Beschluss des damaligen Gremiums gewesen sei. „Viele stehen dahinter“, ergänzte er und verwies auf die Häufigkeit, in der der Belag in der Stadt schon verwendet wurde. Allerdings, so sei Hinweis, müsse man bei Hanse-Grand jeweils einmal im Frühjahr und einmal im Herbst Reparaturen durchführen. Das sei, räumte Momsen ein, in den vergangenen Jahren wohl versäumt worden. Es liege ihm am Herzen, dass sich der Bauhof nun mit dem Thema beschäftige. Was den von Frankenstein angesprochenen Preisunterschied zu einer Pflasterung betreffe, musste der Vorsitzende zugeben: „Dazu kann ich nichts sagen.“ Zu den Reparaturkosten erklärte er: „Wir sind derzeit noch unter 25.000 Euro.“

Allerdings habe er beobachtet, so Sönke Momsen weiter, dass beispielsweise bei Breitband-Arbeiten „einfach durchgebaggert“ werde und anschließend Grand und Erdreich vermischt wieder aufgetragen würden. „Die Schichten müssen sortiert werden. Darauf sollten wir die ausführenden Firmen hinweisen.“ Auf die Frage von Dieter Frankenstein, wer denn diese Aufträge vergeben würde, wies Momsen darauf hin, dass dies durch die Breitbandnetz erfolge.

Johanna Christiansen (SSW) begrüßte die Entscheidung, dass sich die Stadt nun kümmere.

Noch einmal kam das Thema auf, als es um den Fuß-/Radweg vom Gewerbepark (ehemals BGS) entlang der Dörpumer Straße bis hinunter zur Eisenbahnüberführung am Bahnhof ging. Der Asphalt ist in den Jahren durch Wurzeln gebrochen, der Radweg hoppelig und so nicht ganz ungefährlich für die Nutzer. Hanse-Grand oder „Teer“ – lautete hier erneut die Frage. Sönke Momsen nahm den Hinweis auf, dass der Radweg abschüssig verlaufe und daher für Grand nicht geeignet sei. Er schlug vor, zunächst Kostenvoranschläge für Hanse-Grand und Asphalt abzuwarten und dann zu entscheiden.