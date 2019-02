Tetenbüll : Digitale Malerei und Futjes

Der Flensburger Fotograf Bernt Hoffmann erläutert seine Ausstellung im Haus Peters und geht auf Fragen der Besucher ein.

von hn

14. Februar 2019, 14:26 Uhr

Passend zur aktuellen Doppelausstellung Augustin M. Noffke „(Zwischen) Himmel und Erde“ (Grafik, Malerei) und Bernt Hoffmann „Digitale Malerei“ (Fotografie), die noch bis zum 24. März läuft, bietet das Haus Peters (Dörpstraat 16,, Tetenbüll) am Sonnabend (23.) einen Sondertermin an und lädt zu einem kunstsinnigen und kulinarischen Nachmittag ein.

Der Flensburger Fotograf Bernt Hoffmann erläutert seine Ausstellung und geht auf Fragen der Besucher ein. Die „Digitale Malerei“ ist eine Kunstform, die der Fotograf und Mediendesigner in unendlich vielen Experimenten seit 2007 entwickelt und in den Folgejahren immer weiter verfeinert hat, heißt es in einer Mitteilung.

Für die Ausstellung im Haus Peters hat sich Bernt Hoffmann vor allem auf Eiderstedt- und Nordfriesland-Motive konzentriert und bringt zum Sonnabend auch neue Motive mit. Dietmar Claußen vom Tetenbüller Kirchspielkrug bereitet an diesem Nachmittag wieder Futjes zu – nach dem Originalrezept von Luise Peters, der letzten Bewohnerin des Haus Peters.



www.hauspeters.info