Gleichstellungsgesetz : „Dieses Urteil bringt die Gleichstellung im Land voran“

von Friederike Reußner

erstellt am 08.Dez.2017 | 13:00 Uhr

Die Husumer Stadtvertreter müssen den Aufsichtsrat der Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH (TSMG) paritätisch mit Männern und Frauen besetzen. Das geht aus einem Urteil hervor, das das Oberverwaltungsgericht Schleswig am Mittwoch gefällt hat (wir berichteten). Diese Entscheidung ist nicht nur für Husum, sondern landesweit von Bedeutung.

Zum Hintergrund: Das Landesgleichstellungsgesetz sieht im Paragraf 15 vor, dass 50 Prozent aller Sitze in bestimmten Gremien mit Frauen besetzt werden müssen. Daran haben sich Kommunen häufig nicht gehalten, auch die Husumer Stadtvertreter wollten zuletzt vier Männer und eine Frau in den Aufsichtsrat der TSMG wählen. Um die Umsetzbarkeit dieses Paragrafen generell überprüfen zu lassen, beschritt man in Husum den Rechtsweg: Bürgermeister Uwe Schmitz hatte die Wahl der Stadtverordneten beanstandet, diese reichten Klage ein. Vor knapp einem Jahr hatte das Schleswiger Verwaltungsgericht diese Klage abgewiesen. Die Husumer Politik, vertreten von Bürgervorsteher Peter Empen, ging in Berufung, doch das Oberverwaltungsgericht bestätigte die Entscheidung nun, eine Revision ist nicht mehr zulässig.

Im Namen der vor Gericht unterlegenen Politik nahm Empen dieses Urteil gelassen auf: „Wahrheit bringt Klarheit“, schlussfolgert der Bürgervorsteher - nun sei der Schlingerkurs vorbei und alle Kommunen wüssten, was sie zu tun hätten. Die Fraktionen müssten sich nun darauf einstellen, die Frauenquoten zu erfüllen: „Damit müssen wir jetzt leben und damit werden wir auch leben“, so Empen.

Bürgermeister Uwe Schmitz ist heute „ein Stück weit froh, dass meine Auffassung, die ja auch mit der Kommunalaufsicht abgestimmt war, als rechtskonform eingestuft worden ist.“ Nun werde man die Urteilsbegründung abwarten. Wichtig ist ihm, dass das Urteil ja über den Husumer Einzelfall hinaus Folgen für sehr viele Kommunen im Land haben wird: „Das Ignorieren dieser Vorschrift wird nicht mehr funktionieren“, sagt Schmitz.

Freudig äußern sich die schleswig-holsteinischen Frauenbeauftragten zum Urteil: „Die Landesarbeitsgemeinschaft der hauptamtlichen kommunalen Gleichstel-lungs- und Frauenbeauftragten (LAG) ist hocherfreut, dass nun endlich geltendes Recht umgesetzt werden muss“, sagt Svenja Gruber, Sprecherin der LAG. „Wir sind dankbar, dass die Stadt Husum eine rechtlich verbindliche Klarstellung erwirkt hat.“

Dass der Paragraf 15 des Gleichstellungsgesetzes bisher kaum umgesetzt worden sei, würden beispielsweise Zahlen aus dem Jahr 2013 zeigen, argumentieren die Gleichstellungsbeauftragten: In den elf Kreisen und vier kreisfreien Städten habe der Frauenanteil in den kommunalen Aufsichtsräten gerade einmal 17,5 Prozent betragen. Birgit Pfennig, Geschäftsführerin der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, verweist auf das Demokratieprinzip: „Frauen sind 51 Prozent der Bevölkerung. Das Argument, es gäbe nicht genug geeignete Frauen, zählt schon lange nicht mehr, da es ausdrücklich die Möglichkeit gibt, kompetente Frauen aus kleineren Fraktionen oder auch außerhalb der Ratsfraktionen zu berücksichtigen“, so Pfennig weiter.

Zufrieden zeigt sich auch Husums Gleichstellungsbeauftragte Britta Rudolph: „Die Entscheidung schafft rechtzeitig vor den Kommunalwahlen Klarheit für alle Beteiligten und bringt die Gleichstellung in Schleswig-Holstein ein gutes Stück voran.“