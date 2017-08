Wolliges Spektakel : Dieser tierische Laufsteg macht Bock

vergrößern 1 von 1 Foto: hagen wohlfahrt 1 von 1

350, 400, 450 . . . : Bei Schafböcken wird in Fünfziger-Schritten geboten. Diskret heben die Kaufinteressenten den Finger oder den Auktionskatalog. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Für 450 Euro also wechselt das Weißkopf-Schaf am frühen Nachmittag in der Husumer Messehalle den Besitzer.

Das deutsche weißköpfige Fleischschaf, um genau zu sein. Bei der Vielzahl unterschiedlicher Rassen ist so viel Korrektheit nötig, um als Laie nicht gänzlich den Überblick zu verlieren. Denn wer hat vorher schon von Oxford-Down-Bock, Charollais oder Bentheimer Landschaf gehört? Und Besucher, die nicht vom Fach sind, sind bei der laut Landesverband schleswig-holsteinischer Schaf- und Ziegenzüchter größten Schafbock-Auktion Deutschlands ausdrücklich erwünscht. Seit Mittwoch und noch bis Sonnabend läuft dieser alljährliche Höhepunkt für die Züchter und Halter aus dem Norden. Etwa 700 Zuchtböcke und -schafe werden in diesen vier Tagen gehandelt.

„Hallo?! Was ist mit der linken Seite?“ – Gelegentlich ermahnt Auktionator Alf Thomas Feddersen die potenziellen Interessenten, sie mögen doch gefälligst bieten. Er macht es auf eine nette Weise. Feddersen könnte noch anfügen: Wozu sonst der ganze Auftrieb hier? Nicht immer hilft sein Appell. So muss der eine oder andere Verkäufer die Präsentation seines Tieres zwischen den beiden voll besetzten Tribünen erfolglos beenden. Beim nächsten Bock läuft es dann wieder wie am Schnürchen. Und bei 1000 Euro wird eine Schallmauer durchbrochen. Dann gibt es Applaus vom Publikum, und der Käufer erhält zum Schaf obendrein eine Flasche Sekt.

Am Vormittag haben die Prämierungen stattgefunden. Ein Schaulaufen für die Züchter mit ihren Vierbeinern und ein Pflichttermin für Nordfrieslands Lammkönigin Femke Andresen. Für Schafhalter, die neue Tiere für ihre Herde suchen, eine Gelegenheit, sich umzusehen. Vor, während und nach der Bewertung können die Interessenten die Schafe in der Halle direkt bei den Züchtern noch genauer unter die Lupe nehmen. Worauf kommt es an? Auf die äußere Erscheinung beispielsweise. „Dieses Tier hat verdreckte Beine.“ Für Johannes von Hobe käme das nicht in Frage. Käme, denn der Schafhalter aus Süderbrarup, seit 40 Jahren im Geschäft, sieht sich diesmal nur um. Heute und morgen, wenn Schafe und Böcke der Rasse Texel versteigert werden, wird er wohl mitbieten.

Ein paar Meter weiter schwärmt Andreas Pirdzuhn aus Todesfelde im Kreis Segeberg von der Muskelfülle seiner Charollais-Schafe. „Was haben die für ein Fleisch?“, fragt Marlies Sancken aus Bramel im Kreis Cuxhaven. „Ein sehr feines. Charollais haben mit Abstand den besten Fleischkörper“, sagt Pirdzuhn. Auch Fruchtbarkeit und Milchleistung können sich dem Vernehmen nach sehen lassen. Für Marlies Sancken und ihren Mann Uwe hört sich das ganz gut an. Zu Hause in Niedersachsen halten sie im Nebenerwerb knapp 30 Schwarzkopf-Schafe. Vielleicht stellen sie bald auf Charollais um.

Derweil macht Andrea Boldt-Lynsche ein Tier für die Auktion hübsch. Nicht irgendeines, sondern einen prämierten Rasse-Sieger. Das Bentheimer Landschaf hört auf den Namen „Uner“. Wobei: Ob es wirklich hört, ist nicht erwiesen. Fürs Zeitungsfoto jedenfalls muss Tim Lynsche, der Ehemann der Züchterin, ein wenig nachhelfen. „Uner“ soll nämlich mal in die Kamera gucken. Bentheimer Landschafe zeichnen sich durch eine „schöne Wollqualität“ aus, erklärt Andrea Boldt-Lynsche. Sie bietet in ihrem Betrieb in Darry im Kreis Plön „vegetarische Felle“ an – das sind speziell bearbeitete Felle ohne Leder. Die Rasse mit den typischen Flecken im Gesicht und der Ramsnase steht aber nicht so hoch im Kurs wie etwa Charollais. Für 300 Euro wird „Uner“ später den Besitzer wechseln.



>Die Prämierungen beginnen jeweils um 9 Uhr, die Auktionen finden im Anschluss ab etwa 12 Uhr statt.

von hn

erstellt am 18.Aug.2017 | 10:00 Uhr