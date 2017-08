Bürgervogelschießen wie ein Krimi : „Diese Spannung hat mich fast zerrissen“

vergrößern 1 von 1 Foto: Müllerchen 1 von 1

Das Schützenfest des Vereins für Bürgervogelschießen von 1877 wurde beim Königsschießen so spannend wie ein Krimi.

Los ging es mit dem Schießen auf den Vogel. Von der Zitrone bis zum Rumpf musste der Holzvogel, der sich in fast zehn Meter Höhe befand, befreit werden. Dabei entwickelten die Schützenschwestern erstmals eine neue Strategie: Beim Abschießen des Halses nahmen sie sich gleichzeitig den alles entscheidenden Rumpf vor. Und so fragten sich die zahlreichen Zuschauer, was das wohl werden solle. Denn noch bevor das Königsschießen beginnen konnte, hatten die Damen bereits die rechte Hälfte des Rumpfes abgeschossen.

Mit dem wichtigsten Wettbewerb, dem Schießen um die Königswürde, bei dem der dann Rumpf abgeschossen werden sollte, begann sowohl für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als auch für die Gäste eine Zitterpartie sondergleichen. „So etwas habe ich noch nicht erlebt, diese Spannung hat mich fast zerrissen“, verriet Hanna Clausen aus Husum. Die Damen, die vorausschauend den Rumpf zum großen Teil schon bearbeitet hatten, versetzten dem Holzvogel dann in der 14. Runde den entscheidenden Schuss. Birgit Dawartz war es, die nach mehrmaligem kräftigen Durchatmen die Entscheidung herbeiführte.

Bei den Schützenherren sollte der Kampf um die Königswürde mehr als drei Stunden dauern. Fast 400 Schüsse waren notwendig, bis Henrik Sommerfeld fest entschlossen mit dem Kleinkaliber den Rumpf anvisierte und dem Ganzen ein Ende setzte.

Damit sind Birgit Dawartz und Henrik Sommerfeld das Königspaar für 2017/2018.



Weitere Gewinner sind:

1. Platz Hauptfest- Wanderpokal Björn Hansen

2.Platz Sparkasse Nordfriesland-Pokal Inke Hansen

3.Platz Dietmar Gawellek-Pokal Janin Krieger

4.Platz Becher der Stadt Husum Benjamin Weichenrieder

Frühschoppen-Pokal Michael Piel

Jugend Jugendbester-Pokal Nele Sörensen

Amerika-Pokal (Chicago) Nele Sörensen

Vogelabschüsse

Zitrone: Kristin van Stee und Jan-Phillip Schruhl

Krone: Nele Sörensen undSven Dawartz

Fahne: Inke Hansen und Lothar Krieger

Reichsapfel: Renate Monke und Harry Bork

Zepter: Josefine Hanl und Heiner Minnie

Linke Klaue: Nicole Hanl und Peter-Heinrich Hansen

Rechte Klaue: Ise Minnie und Lars Thomsen

Linker Flügel: Merle Sörensen und Holger Mahrt

Rechter Flügel: Sabine Geißler und Peter-Heinrich Hansen

Schwanz: Jule Sörensen und Jörg Ketelsen

Kopf: Hella Hansen und Henrik Sommerfeld

Hals: Erna Hansen und Gerd Monke







von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 01.Aug.2017 | 15:00 Uhr