Drelsdorf und Langenhorn : Diebstahl und Fahrerflucht: Polizei sucht Zeugen

In Drelsdorf wurde eine wertvolle Löwenfigur gestohlen und in Langenhorn ein parkendes Auto angefahren.

von hn

07. April 2019, 15:47 Uhr

Langenhorn | Ein Diebstahl und eine Fahrerflucht haben sich in der vergangenen Woche in Drelsdorf und Langenhorn ereignet, wie die Polizei jetzt mitteilte. Zwischen Mittwoch (3.) und Donnerstag (4.), 18.30 Uhr, wurde im Karkenweg in Drelsdorf eine Löwenfigur aus Terracotta von einem Grundstück entwendet. Die Figur ist zirka 60 mal 55 Zentimeter groß und hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Am Freitag (5.) zwischen 8 und 20 Uhr wurde in Langenhorn auf dem Parkplatz am Bahnhof oder dem Edeka-Parkplatz ein parkender Pkw (schwarzer Dacia) angefahren. Die rechte Fahrzeugseite wurde stark beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich bei der Polizei in Bredstedt unter Telefon 04671/96056 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?