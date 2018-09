Bredstedt : Diebstahl: Polizei nimmt zwei Männer fest

Der Bredstedter Polizei nahm am Freitag in der Innenstadt zwei Männer fest. Sie räumten Diebstähle in einem örtlichen Tabakgeschäft ein.

von hn

28. September 2018, 12:55 Uhr

Der Bredstedter Polizei ist es am Freitag (27.) gelungen, im der Innenstadtbereich zwei Männer festzunehmen. Sie gaben sie zu, am Donnerstag (20.) sowie am Montag (24.) in einem Tabakgeschäft in der Innenstadt Ladendiebstähle begangen zu haben.

An beiden Tagen war nach Polizeiangaben jeweils eine männliche Person in das Geschäft gestürmt, hatte sich Tabak aus einer Auslage genommen und den Verkaufsraum fluchtartig verlassen. Beide Taten wurden zwar auf die gleiche Weise begangen, und auch das Stehlgut war gleich, jedoch handelte es sich um zwei verschiedene Täter.

Der Diebstahl war von der Videoüberwachung des Geschäftes aufgezeichnet worden. Das Bildmaterial wurde bei der Anzeigenerstattung der Polizei Bredstedt für Fahndungszwecke zur Verfügung gestellt.

Eine aufmerksame Streife erkannte nun die beiden Männer. Beide Täter sind befreundet und räumten bei einer Befragung den Diebstahl ein. Nach einer anschließenden Personalienüberprüfung wurden die Personen entlassen.