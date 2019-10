Bohmstedt : Diebstahl: Aufsitzrasenmäher verschwindet in der Nacht

Die Polizei Bredstedt sucht Zeugen zu der Tat am 26. Oktober.

Avatar_shz von hn

28. Oktober 2019, 12:57 Uhr

Bohmstedt | In der Nacht zu Sonnabend (26. Oktober) wurde ein Aufsitzrasenmäher aus einem Carport im Sandbarg in Bohmstedt gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Gegen 3 Uhr wurden in Tatortnähe ein Quad mit Anhänger und zwei Personen gesehen. Möglicherweise wurde der Aufsitzrasenmäher auf dem Anhänger verladen und abtransportiert.

Die Polizeistation Bredstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Tat, zum Quad und zu den mutmaßlichen Tätern unter Telefon 04671/4044900.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?