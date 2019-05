Bredstedt : Diebesgut zugeordnet

Die Polizei Bredstedt verzeichnet nach ihrem Aufruf im März eine große Resonanz bei der Suche nach Geschädigten.

von hn

09. Mai 2019, 16:27 Uhr

Bredstedt | Ende März veröffentlichte die Polizeistation Bredstedt Bilder von im Haus eines Tatverdächtigen aufgefundenem Diebesgut. In der Folge meldeten sich viele Bürger, die ihre Sachen wiedererkannt haben. Es konnten bereits hochwertigen Gegenstände (Fahrräder und Werkzeuge) an ihre Besitzer ausgehändigt werden. Weitere Sachen müssen noch zugeordnet werden. Hier ist es, so die Polizei in einer Mitteilung, im Falle eines Diebstahls hilfreich, wenn man sich die Rahmennummern der Räder, Individualnummern von teuren Werkzeugen oder besondere Kennzeichnungen und Merkmale notiert und die Gegenstände fotografiert. Die Polizei Bredstedt nimmt weiterhin Hinwiese unter Telefon 04671/96056 entgegen.

