Bredstedt : Diebe auf der Baustelle: Werkzeug gestohlen

Von der Baustelle eines Alten- und Pflegeheims in Bredstedt ist zweimal Werkzeug entwendet worden.

von hn

14. Juli 2019, 15:19 Uhr

Bredstedt | Am 3. und am 10. Juli wurden von der Baustelle des neuen Alten- und Pflegeheimes in Bredstedt, Parkstraße, hochwertiges Werkzeug und Baugeräte (Akkuschrauber, Bohrmaschinen, Seitenschneider, Akku-Ladegeräte, Akkus etc. der Marken Hilti und Makita) gestohlen, wie die Polizei mitteilt.

Einige der Geräte befanden sich in den dafür vorgesehenen Koffern. Zwei waren einschließlich der Koffer mit den Buchstaben „CPA“ gekennzeichnet.

Zeugen, welche Hinweise auf den Diebstahl und der oder die Täter oder zum Verbleib der Werkzeuge geben können, werden gebeten sich unter Telefon 04671/96056 bei der Polizeistation Bredstedt zu melden.

