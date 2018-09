Stadtwerke Husum : Die Zukunft der Windkraft im Blick

Stadtwerke Husum erwerben über ihre Beteiligungsgesellschaft Anteile an einer Anlage im Testfeld der Südermarsch.

von hn

23. September 2018, 00:00 Uhr

Die Stadtwerke Husum GmbH beteiligt sich mittelbar an einer Anlage im Windtestfeld Nord in der Südermarsch. Nach Zustimmung durch die Kommunalaufsicht tritt ein entsprechender Kaufvertrag rückwirkend zum 1. Oktober in Kraft. Die NF Energie GmbH & Co. KG (NF Energie), an der die Stadtwerke zu 50 Prozent beteiligt sind, erwirbt ein Viertel der Anteile an der 4testwind GmbH.

„Wir setzen uns aktiv für die Energiezukunft der Region ein – Windkraft spielt in Nordfriesland eine große Rolle“, berichtet Benn Olaf Kretschmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Husum, die Beweggründe für diese Investition. Neben der NF Energie, die zu gleichen Teilen den Husumer und Niebüller Stadtwerken gehört, sind an der 4testwind GmbH der Windkraft-Projektierer iTerra Wind GmbH & Co. KG sowie drei Privatinvestoren beteiligt.

In der Südermarsch werden im Testfeld mit insgesamt fünf Windkraftanlagen neue Technologien für die Erzeugung von Ökostrom erprobt. „Damit weltweit die Treibhausemissionen reduziert werden können, brauchen wir Weiterentwicklungen in der Erzeugungstechnik. Im Windtestfeld wird die Energiezukunft aktiv gestaltet und solche Neuerungen in die Praxis adaptiert und getestet“, so Kretschmann.

Die 4testwind GmbH hatte beim Bewerbungsverfahren um die Flächen den Zuschlag erhalten. Die Anlage der 4testwind GmbH des Herstellers Senvion mit einer Leistung von 3400 Kilowatt und einer Höhe von 176 Metern bis zur Rotorblattspitze kann im Jahr rund 14 Millionen Kilowattstunden Windstrom erzeugen.

Mit der 2014 gegründeten NF Energie engagieren sich die beiden Versorger aus Husum und Niebüll für die Energiezukunft der Region. Geschäftsführer ist neben Kretschmann auch Dr. Jan Schulz von den Stadtwerken Niebüll. An zwei Windparks mit sieben Anlagen ist die NF Energie beteiligt. Der Anteil an erzeugtem Strom reicht aus, um rund 3 600 Durchschnittshaushalte ein Jahr lang mit Energie zu versorgen.