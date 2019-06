Green-Screen-Naturfilmfestival : „Die Wiese – Ein Paradies nebenan“ von Jan Haft im Kino-Center Husum

Bei seiner Premiere in der Sparkassen-Arena in Kiel begeisterte der Film bereits mehrere tausend Besucher.

von hn

19. Juni 2019, 17:17 Uhr

Husum | Zur Einstimmung auf den Mohltied-Green-Market präsentiert Green-Screen-Naturfilmfestival Eckernförde in Kooperation mit Mohltied und der Messe Husum & Congress am Freitag, 21. Juni, 19.30 Uhr im Kino Center Husum den Naturfilm „Die Wiese – Ein Paradies nebenan“ von Jan Haft, der bei seiner Premiere in Kiel kürzlich 3.500 Besucher in der Ostseehalle begeisterte.

Zum Film: Sie ist das Paradies nebenan – die Wiese. Hunderte Arten von Vögeln, Heuschrecken, Zikaden und anderen Tieren leben zwischen den Gräsern und farbenprächtig blühenden Kräutern der Wiese. Das Zusammenspiel der Arten, die Abhängigkeit der Tiere und Pflanzen voneinander, macht die Blumenwiese zu einem Kosmos, in dem es unendlich viel zu entdecken gibt. Eine faszinierende Welt, in der ein Drittel unserer Pflanzen- und Tierarten zu Hause ist. Mit großem, technischen Aufwand gedreht, stellt die Dokumentation einige der schönsten, liebenswertesten und skurrilsten Bewohner unserer Wiese vor. Die Hauptdarsteller des Filmes sind junge Reh-Zwillinge, die ein Leben zwischen Waldrand und Wiese führen und den Zuschauer mitnehmen auf ihre Abenteuer. Tickets sind unter 04841/2569 direkt beim Kino Center Husum erhältlich.