Südliches Nordfriesland : Die Weihnachts-Gottesdienste in Husum und Umgebung

Hier finden Sie die Weihnachtsgottesdienste am Heiligabend und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag in alphabetischer Reihenfolge.

23. Dezember 2019, 16:26 Uhr

Heiligaben

Bargum

Kirche

16.15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pastor Steffen

22.30 Uhr Christmette, Pastor Steffen

Bordelum

St. Nikolai

14.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Pastorin Schaack & Team

16.30 Uhr Pastorin Schaack



Bredstedt

St. Nikolai

14.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel der Konfirmanden, Pastor Schuchardt

15.30 Uhr Christvesper, Pastorin Schuchardt

17 Uhr Christvesper mit Chor, Pastorin Schuchardt



Breklum

Kirche

14 Uhr Gottesdienst für Familien mit kleinen Kindern, Pastor Frömming

15.30 Uhr Gottesdienst für Familien mit Kindern, Pastor Frömming, Anke Clausen

17 Uhr Gottesdienst mit Kirchenchor, Pastor Frömming

23 Uhr Christmette, Pn. Steen

Drelsdorf

St. Marien + St. Johannes

15 Uhr Kinderweihnacht, Pastorin Briesemeister

16.30 Uhr Christvesper, Pastorin Briesemeister

23 Uhr Christmette, Pastorin Briesemeister

Friedrichstadt

St. Christopherus

15 Uhr Familiengottesdienst, P. Sassenhagen

17 Uhr Christvesper, P. Johannsen

23 Uhr Christmette, P. Sassenhagen

Garding

St. Christian

15.15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, Leitung Elisabeth Weisenberger, P. Knippenberg

17 Uhr Gottesdienst mit Chor, P. Knippenberg

23 Uhr Christmette, P. Knippenberg



Hattstedt

St. Marien

14.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel der Kleinen Konfis, Pastor Pehmöller

16 Uhr Christvesper I, Gottesdienst mit Krippenspiel der Konfirmanden, Pastor Jebsen

17.30 Uhr Christvesper II, Gottesdienst mit Posaunenchor, Pastor Jebsen

23 Uhr Gottesdienst mit Kirchenchor, Pastor Jebsen

Högel

15 Uhr Gottesdienst, P. Mennrich

Hooge

St. Johannis

17 Uhr Pastor Ortmann



Husum

Christuskirche

15.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, Pn. Braren, P. Magaard

17 Uhr Christvesper, Pn. Braren

Friedenskirche

15 Uhr Gottesdienst mit Liedern für Große und Kleine, P. Raabe

17 Uhr Christvesper, P. Raabe

Versöhnungskirche

15 Uhr Familiengottesdienst, Pn. Kretschmar; 17 Uhr Christvesper, Pn. Kretschmar

St. Marien

14.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, P. Magaard, Pn. Braren

17 Uhr Christvesper, Pr. Jessen-Thiesen; 23 Uhr Christmette mit Geschenk, P. Magaard

Klosterkirche

17 Uhr Christvesper, Prädn. Schmidt-Knäbel

Albert-Schweitzer-Haus

15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Pn. Schaar

17 Uhr Christvesper, Pn. Schaar

Joldelund

St. Dionysius

15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel

17.30 Uhr Christfest II

23 Uhr Christfest III



Katharinenheerd

St. Katharina

15.30 Uhr Christvesper, P. Reglinski

Kating, St. Laurentius

16 Uhr Christvesper, P. Rosenau

Koldenbüttel

St. Leonhard

15.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, Diakon Lars Wulf

17.30 Uhr Christvesper, Pastor Michael Goltz



Kotzenbüll

St. Nikolai

14.30 Uhr Christvesper, P. Böhm

Langenhorn

St. Laurentius

15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, Pastor Jäckel

22.30 Uhr Christnacht, Pastor Jäckel



Langeneß

Kirche

17 Uhr Pastor Krämer



Löwenstedt

Kapelle

14 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Pastor Augustin



Lütjenholm

14.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, Pastor Steffen



Mildstedt

Lambertikirche

15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Pn. Munske; 17 Uhr Christvesper mit Posaunenchor Pn. Munske; 23 Uhr Christmette mit Chor, P. Munske



Nordstrand

St. Vinzenz

15 Uhr Familiengottesdienst, Pastor Wiese

17 Uhr Christvesper, Pastor Wiese

22 Uhr Christnacht, Pastor Wiese

Ockholm

Zum Heiligen Kreuz

15 Uhr Gottesdienst, Pn. Krüger



Oland

St. Petri

14.30 Uhr P. Krämer



Oldenswort

St. Pankratius

16 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Pn. Thomsen-Krüger

23 Uhr Christmette, Pn. Thomsen-Krüger



Olderup

Kirche

14.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel der Konfirmanden, Pastor Jebsen; 22 Uhr Christmette, Pastor Pehmöller

Ostenfeld

St. Petri

15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, Pastor Rehbein; 17 Uhr Christvesper, Pastor Rehbein; 23 Uhr Christmette, Pastor Rehbein



Osterhever

St. Martin

14 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel



Pellworm

Neue Kirche St. Crucis

15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, Pn. Hector-Domnick; 17 Uhr Christvesper, Pn. Hector-Domnick



Poppenbüll

St. Johannis

18.30 Uhr P. Knippenberg



Schobüll

Kirchlein am Meer

15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Pn. Raap

17 Uhr Christvesper, Pn. Raap

23 Uhr Christmette, P. Raap



Schwabstedt

St. Jacobi

16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, Pastorin Goltz; 23 Uhr Mitternachtsmette mit St. Jacobi-Kantorei, P. Goltz

Schwesing

St. Sebastian + St. Fabian

15 Uhr: Familien-Gottesdienst mit Krippenspiel, Pastor Kaphengst

17 Uhr Christvesper Blockflötenkreis, Pastor Kaphengst

23 Uhr Christnacht mit Kirchenchor, Pastor Kaphengst



Simonsberg

Kirche

14 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, P. Fritsch

Sankt Peter-Ording

St. Peter

15 Uhr Familiengottesdienst, Präd. Halbritter

17 Uhr Christvesper, Pn. i. R. Mester-Römmer

23 Uhr Christmette, P. Reglinski



St. Nikolai

14.30 Uhr Klein-Weihnachten, Diak. Andrea Streubier

16 Uhr Christvesper, P. i. R. Hansen

17.30 Uhr Christvesper, P. i. R. Hansen

Tating



St. Magnus

17 Uhr: Christvesper, P. Raa

Tetenbüll

St. Anna

17 Uhr Christvesper, P. Reglinski



Tönning

St. Laurentius

14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, P. Böhm

17 Uhr Christvesper mit Shantychor Eiderenten, P. Böhm

23 Uhr Christmette mit Kantorei, P. Rosenau

Uelvesbüll

St. Nikolai

15.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, P. Fritsch, S. Diercks

Viöl

St. Christophorus

14 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Pastor Lange

16 Uhr Familiengottesdienst, Pastor Augustin

17.30 Uhr Christvesper mit Musikclub Viöl, Pastor Augustin

23 Uhr Christmette, Pastor Lange

Vollerwiek

St. Martin

14 Uhr Christvesper, P. Reglinski

Westerhever

St. Stephanus

21.30 Uhr Christmette, P. i. R. Sönke Hansen

Witzwort

St. Marien

17 Uhr Christvesper, P. Fritsch

23 Uhr Christmette, P. Fritsch





1.Weihnachtstag







Bredstedt

St. Nikolai

10 Uhr plattdüütsch Wiehnachen mit Abendmahl, Pastor Schuchardt

Bredklum

Dresldorf

Garding

Hattstedt

Husum

Langeneß

Langenhorn

Kirche10 Uhr plattdeutscher Gottesdienst mit Abendmahl, Pastor SteffenSt. Marien + St. Johannes10 Uhr Gottesdienst mit Chor Ars Cantatans, Pastorin BriesemeisterSt. Christian17 Uhr Zentaler Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, P. KnippenbergSt. Marien10.30 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl, Pastor PehmöllerChristuskirche9.30 Uhr Gottesdienst, Pn. BrarenVersöhnungskirche9.30 Uhr Gottesdienst mit Musik, Pn. Kretschmar, P. RaabeSt. Marien11 Uhr Gottesdienst, P. MagaardAlbert-Schweitzer-Haus11 Uhr Gottesdienst. Pn. Schaar10 Uhr Gottesdienst, Pastor Krämer

St. Laurentius

10 Uhr Gottesdienst, Pastor Jäckel





Joldelund

St. Dionysius

10 Uhr Gottesdienst





Nordstrand-Odenbüll

St. Vinzenz

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pastor Wiese



Pellworm

Schwabstedt

Neue Kirche Zum Heiligen Kreuz10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pastorin Hector-Domnick

St. Jacobi

11 Uhr Gospel-Gottesdienst mit Gospelchor, Pastorin Goltz





Schwesing

St. Sebastian + St. Fabian

10 Uhr Festgottesdienst, Pastor Kaphengst





Sankt Peter-Ording

St. Peter

10 Uhr Gottesdienst, Pn. Jessen-Thiesen





Tönning

St. Laurentius

17 Uhr Festgottesdienst mit Gospelchor Get on Board, Pastor Böhm



Viöl

St. Christophorus

10 Uhr Gottesdienst, Pastor Augustin



2.Weihnachtstag





Bargum

Kirche

18 Uhr plattdeutscher Gottesdienst mit Abendmahl, Pastor Steffen





Bordelum

St. Nikolai

10 Uhr Gottesdienst, Egbert Möller singt Weihnachtslieder, Pastorin Schaack





Bredstedt

St. Nikolai

17 Uhr Weihnachtsliederwunschsingegottesdienst, Pastoren Schuchardt



Breklum

Kirche

10 Uhr Musikalischer Gottesdienst mit dem Posaunenchor, Pastor Frömming

Garding

St. Christian

17 Uhr Plattdüütsche Wiehnacht mit Rainer Martens, P. Knippenberg





Hooge

St. Johannes

10 Uhr plattdeutscher Gottesdienst Prädikantin von Holdt





Husum

St. Marien

11 Uhr Gottesdienst, Pn. Braren





Koldenbüttel

St. Leonhard

17 Uhr Musikalischer Gottesdienst mit Malte Wienhues und Ensemble, Pastor

Sassenhagen

Löwenstedt

Kapelle

10 Uhr Gottesdienst mit Taufen, Pastor Lange





Oldersbek

Oland und Gröde

10 Uhr mit Posaunenchor, P. Munske

St. Petri

10 Uhr Gottesdienst, Pastor Krämer





Oldenswort

St. Pankratius

10 Uhr Plattdeutscher Gottesdienst, Pn. Thomsen-Krüger





Ostenfeld

St. Petri

17 Uhr musikalischer Gottesdienst, Pastor Rehbein





Sankt Peter-Ording

St. Peter

10 Uhr Plattdeutscher Gottesdienst, Pn. i. R. Mester-Römmer

Tönning

St. Laurentius

17 Uhr Lesungen und Musik mit Christian Hoffmann, P. Böhm





Witzwort

St. Marien

10 Uhr Gottesdienst, P. Fritsch



(Alle Angaben ohne Gewähr)