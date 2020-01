Die Wehrführer sind uneins

Der Landesbrandmeister schlägt Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr vor – wie kommt die Idee an?

von Stefan Petersen

16. Januar 2020, 14:44 Uhr

Husum | Landesbrandmeister Frank Homrich hat die Diskussion angestoßen: Er forderte im Interview mit unserer Zeitung mehr Unterstützung für die Feuerwehrleute im Norden, eine Aufwandsentschädigung wie im Falle der Kommunalpolitiker oder Vergünstigungen wie freies Parken, freie Busfahrten oder freien Eintritt ins Schwimmbad, um weiterhin genügend Nachwuchs für die freiwilligen Wehren im Land zu generieren. Wie stehen die Wehrführer in Husum und Umgebung zu dieser Idee?

Frank Dostal, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Husum, glaubt nicht, dass eine zusätzliche finanzielle Entschädigung mehr Menschen dazu bringen könnte, sich in der Feuerwehr zu engagieren: „Die gehen zur Feuerwehr, weil sie helfen wollen – da geht es nicht ums Geld.“ Ohnehin habe die Husumer Wehr keine Nachwuchsprobleme, sie sieht sich personell gut aufgestellt. Geht es grundsätzlich darum, Feuerwehrleute zu entlasten, plädiert Dostal für andere Konzepte: „Die Wehren sind für technische Hilfeleistung und für Brandbekämpfung zuständig.“ Zusatzaufgaben, wie Ölspur-Beseitigungen oder First-Responder-Einsätze, die die Mitglieder noch extra fordern, übernehme die Husumer Wehr dagegen nicht.

Friedrichstadts Wehrführer Birger Thomsen ist „sehr dafür“, möchte das aber auf alle Organisationen im Blaulicht-Bereich ausgedehnt sehen. „Mit Orden bekommt man heutzutage keine Freiwilligen mehr, da muss es schon eine handfestere Unterstützung geben, um Wertschätzung zu zeigen.“ Sein Vorschlag: Vielleicht nach einer Anzahl Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr Steuerbegünstigungen oder zwei bis drei Rentenpunkte mehr. „Da bekommt man mehr Leute, als wenn es nur ein Dankeschön auf dem Jahresempfang gibt. Immerhin opfern die Menschen ihre Freizeit.“ Das sei heute anders als vor 20 oder 25 Jahren.

Skeptisch über den Vorstoß des Landesbrandmeisters zeigt sich der Bredstedter Wehrführer Kai Lorenzen. Er bezweifelt, dass das „das richtige Signal“ sei. Natürlich verändere sich die Gesellschaft, aber sie lebe auch vom Ehrenamt. „Und es wäre unbezahlbar. Als ich das las, dachte ich: ein frommer Wunsch.“ Insgesamt müsse man Menschen dazu bringen, wieder freiwillig etwas für die Gesellschaft zu tun. Auch wenn heute Freizeit viel höher bewertet werde als früher. „Aber der Dienst in der Feuerwehr ist auch Freizeitbeschäftigung, und ich würde ihn nicht leisten, wenn er mir keinen Spaß machen würde.“ Er plädiert dafür, andersherum zu denken, und fragt sich, ob Kommunalpolitiker unbedingt Sitzungsgeld bekommen müssen. „Immer die Hand aufhalten ist das falsche Signal.“

Thomas Schade, Wehrführer von St. Peter-Ording, befürwortet Homrichs Ideen. „Einige Feuerwehren im Bundesgebiet machen das schon per Einsatzpauschale, das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich.“ Für die jungen Leute von heute sei die Work-Life-Balance wichtig. Es gebe bundesweit nur 40.000 Berufsfeuerwehrleute, aber 1,2 Millionen Freiwillige. „Wenn das zusammenbricht, haben wir ein Riesenproblem. Jetzt kommen die geburtenschwachen Jahrgänge, und uns fehlen schon heute die Leistungsträger zwischen 25 und 40 Jahren.“ Schade sieht aber auch praktische Probleme bei der Umsetzung: „Rentenzuschüsse, freier Eintritt ins Schwimmbad und so weiter, das sind alles steuerwerte Vorteile. Ein Riesenaufwand, das alles zu berechnen.“ Dennoch findet er: „Diesen Stein ins Rollen zu bringen, ist der richtige Weg, um in den Wehren die Tagesverfügbarkeit und Einsatzbereitschaft weiterhin zu gewährleisten.“