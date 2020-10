Tönning – Polizei sucht Zeugen : Die Täter lauerten ihrem Opfer auf: Angriff auf Jugendlichen

Die zwei oder drei ebenfalls jugendlichen Täter lauerten ihr Opfer auf. Polizei bittet um Hinweise.

30. Oktober 2020, 12:58 Uhr

Tönning | Zwei bis drei jugendliche Täter haben am Freitagmorgen (30.) in Tönning einen weiteren Jugendlichen angegriffen. Das teilt die Polizeidirektion Flensburg mit.

Täter auf Fahrrädern?

Der Übergriff ereignete sich gegen 6.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Badallee. Die Gesuchten hielten sich vermutlich vor der Tat zwischen den Häusern in der Straße oder auch im rückwärtigen Bereich auf dem angrenzenden Spiel- oder Bolzplatz auf. Möglicherweise waren die Jugendlichen auf Fahrrädern unterwegs, so die Polizei.

Hinweise an die Polizei Husum erbeten

Nun werden die Anwohner der Badallee, Wolliner Straße und Usedomer Straße gebeten, auffällige Beobachtungen zwischen 6.30 und 7 Uhr der Husumer Polizei unter Telefon 04841/8300 zu melden.