Friedrichstadt : „Die Stadt wird investitionsfreudiger“

von Patricia Wagner

erstellt am 05.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Seite für Seite gingen die Mitglieder des Friedrichstädter Finanzausschusses den Haushaltsplan für das kommende Jahr durch, den Vorsitzender Tobias Tietjen geduldig vorstellte. Das Zahlenwerk umfasst zwar 19 Seiten, doch das Gremium brauchte nur wenige Minuten dafür. Die Fraktionen hatten schon im Vorwege ausführlich über die einzelnen Posten beraten, Veränderungswünsche wurden schon im Vorwege eingearbeitet. So erfolgte denn auch die Zustimmungsempfehlung einstimmig.

Eine Anmerkung hatte Bürgermeister Eggert Vogt dann doch. „Die Buden für den Weihnachtsmarkt werden die nächste Saison nicht mehr überstehen“, erklärte er. „Mein Vorschlag: Wir stellen 25.000 Euro für die Anschaffung von sieben neuen Buden in den Haushalt ein.“ Dagegen hatte das Gremium nichts einzuwenden.

Nach wie vor zahlt die Stadt ordentlich drauf. Grund ist die Ausamtung Friedrichstadts, eine Folge der Verwaltungsstrukturreform von 2008. Der Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Nordsee-Treene liegt bei 447.200 Euro. Hinzu kommen 27.000 Euro für die Inanspruchnahme des Sozialzentrums Tönning für etwa Restwohngeld, 17.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag an den Kreis für das Sozialzentrum sowie 1300 Euro Mitgliedbeitrag an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland. Summa summarum: 492.500 Euro. Als Mitglied des Amtes müsste die Kommune mit ihren rund 2500 Einwohnern lediglich 422.400 Euro Amtsumlage zahlen, so wird die Stadtkasse jährlich mit zusätzlich 70.100 Euro belastet. Schon länger steht die Frage im Raum, ob Friedrichstadt nicht dem Amt beitreten könne, das Thema wurde in dieser Sitzung aber nicht weiter verfolgt.

Zu den größten Posten im Haushalt gehören die Schulen. 616.400 Euro sollen 2018 dafür aufgewendet werden, im laufenden Jahr sind es noch 538.700 Euro. 247 Euro sind das pro Bewohner allein an Schullasten. Im Haushaltsplan sind auch die Zahlen der Mädchen und Jungen erfasst, die Friedrichstädter Schulen besucht haben. Im Schuljahr 2017/18 gehen 320 Kinder und Jugendliche zur Gemeinschaftsschule. 75 Prozent stammen aus den Umlandgemeinden. Die Grundschule besuchen 158 Schüler, davon kommen 68 aus der Holländerstadt. In die Sanierung der Schulgebäude der Gemeinschaftsschule Tönning/Außenstelle Friedrichstadt ist in den vergangenen Jahren viel Geld investiert worden. 2017 waren es insgesamt 1,1 Millionen Euro, davon gab es 444.000 Euro an Zuschüssen. Für die Sanierung der Sporthalle sind bislang 500.000 Euro veranschlagt worden. Damit wurde allerdings noch nicht begonnen. „Es ist nunmehr aus wirtschaftlichen Gründen vorgesehen, die Halle abzureißen und eine neue Sporthalle zu errichten. Hierfür wurden der Stadt vom Bund entsprechende Fördermittel in Aussicht gestellt“, heißt es im Vorbericht.

„Friedrichstadt ist investitionsfreudiger geworden. Und wenn man zum Beispiel den Sanierungsbedarf der Schulen betrachtet, wird es auch höchste Zeit“, erklärte Kämmerer Martin Frahm auf Anfrage unserer Zeitung.

Die gute Nachricht: Die Finanzkraft der Stadt hat sich um immerhin 54.300 Euro erhöht. Bei Auszahlungen der Investitionstätigkeit von insgesamt rund 4,7 Millionen Euro betragen die Einzahlungen rund 2,3 Millionen Euro – bleibt ein Kreditbedarf von gut 2,4 Millionen Euro. Die Gesamtverschuldung liegt Anfang 2018 bei insgesamt 6,036 Millionen Euro – das sind 2415 Euro pro Friedrichstädter.

Haushalt in Zahlen

Gesamtbetrag der Erträge: 4.508.200 Euro

Gesamtbetrag der Aufwendungen: 6.681.700 Euro

Jahresfehlbetrag: 2.173.500 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen: 4.066.400 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen: 5.858.300 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 4.689.000 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 5.053.100 Euro

Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen: 16,49 Stellen

Hebesätze:

Grundsteuer A: 370 Prozent

Grundsteuer B: 400 Prozent

Gewerbesteuer: 370 Prozent