Spielmannszug & Jugendblasorchester Rödemis : Die soziale Seite der Musik in Rödemis

Spielmannszug und Jugendblasorchester Rödemis schätzen ideelle Werte höher ein als die Euro-Rechnung des Landessportverbandes.

von ax

14. Februar 2018, 15:48 Uhr

Für fünf Milliarden Euro Umsatz sorgt der Sport in Schleswig-Holstein laut der Studie „Wert des Sports“, die Landessportverband (LSV) und Industrie- und Handelskammer (IHK) aktuell vorgestellt haben. Sie berechnen darin auch den Wert für die Gesellschaft. Die gleiche Rechnung machen die Husumer Nachrichten mit Husumer Vereinen auf – und das nicht nur im Sport. Dabei geht es auch um die Frage, ob sich die Stadt aus Aufgaben zurückzieht, die ihr im Sinne der Für- und Vorsorge eigentlich obliegen. Heute: der Spielmannszug & Jugendblasorchester Rödemis.

❏❏❏



Die Vorstandsmitglieder des Spielmannszuges und Jugendblasorchesters Rödemis schmunzeln zu Beginn des Gesprächs. Sie wissen, dass sie gleich nach der Zahl der Stunden gefragt werden, die sie ehrenamtlich im Einsatz sind. Doch zuvor wollen auch sie auf die vielen ideellen Vorzüge ihrer Arbeit aufmerksam machen, die sich eben nicht in Euro berechnen lassen. In der Runde sitzen Lars Thiesen, der als Stellvertreter den Vorsitzenden Jürgen Boe vertritt, Dirk Petersen, technischer Leiter des 1. Zuges, Beate Petersen, Fachbereich Bekleidung, Günter Janßen, Öffentlichkeitsarbeit, Dörte Boe, Leiterin des Jugendblasorchesters, und Marlies Hansen, Kassenwart, sowie Hermann Schnoor-Sältz, Seniorenbetreuung.

In jedem Amt blitzt die Vielfalt der Arbeit bereits durch. Allen ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass vom Sechsjährigen bis zum jungen Erwachsenen an Instrumenten unterrichtet werden – und das völlig unabhängig von Alter, Bildung, Geschlecht und sozialem Hintergrund. Lars Thiesen bringt es auf den Punkt: „Alle lernen früh, einander gegenseitig zu unterstützen – auch die Lütten fragen, ob sie mit anfassen können.“ Beate Petersen ergänzt, dass das Gemeinschaftsgefühl besonders während der Bus-Fahrten zu Auftritten wachse. Dirk Petersen weiß von vielen persönlichen Freundschaften, die so entstanden seien. Und selbst aus den Reihen der Zuschauer interessierten sich immer wieder Menschen für die Mitgliedschaft. So organsiert Hermann Schnoor-Sältz mit seinem Team mehrere große Veranstaltungen mit Kaffeetafel, Ausflügen oder Vorträgen für Senioren. Ob Mitglieder oder Förderer – „alle fassen den Eintritt in den Verein auch als ein Bekenntnis zum Ortsteil Rödemis auf“, betont die Runde der Vorständler. Vielleicht ist es so zu erklären, dass sich manche nur für ein auf ein paar Wochen befristetes Projekt engagieren und sich dann wieder zurückziehen.

Kommen wir auf den Wert ihrer Arbeit zu sprechen. 58.000 Euro verzeichnet der Kassenbericht an realen Ausgaben, die in die Region fließen. Darunter sind unter anderem 7500 Euro für die Bekleidung und 2000 Euro für Instrumente. Rechnet man 30 Mitglieder, die vom Tresendienst im Vereinsheim am Otto-Backens-Weg bis zum qualifizierten Musikunterricht im Verlauf eines Jahres mindestens zwei Stunden pro Woche im Einsatz sind, dann ergeben die 3120 Stunden – multipliziert mit 27 Euro Stundenlohn die stolze Summe von 84.240 Euro.

Nach dem Vorbild des Landessportverbandes und der Industrie- und Handelskammer kommen dazu noch die – mit 47 Euro höheren – Stundenlöhne für Jürgen Boe als Vorsitzenden und seinen Stellvertreter Lars Thiesen. Für beide zusammen setzte der Vorstand 780 Stunden pro Jahr an, macht 36660 Euro. Damit knackt der Verein Spielmannszug und Jugendblasorchester Rödemis locker die 100.000-Euro-Grenze.