Schulverband Eiderstedt : Die Schülerzahlen sind stabil

Die Einrichtungen des Schulverbandes Eiderstedt in St. Peter-Ording und Garding freuen sich über einen guten Zulauf.

von hjr

16. Oktober 2018, 15:59 Uhr

Garding | Einen Überblick über die Arbeit in den Schulen in St. Peter-Ording und Garding gab es in der jüngsten Sitzung des Schulverbands Eiderstedt, der Träger der Einrichtungen ist. Im Vergleich mit dem Vorjahr sind die Schülerzahlen stabil, hieß es. Direktor Nils-Ole Hokamp vermeldete für die Nordseeschule eine erfreuliche Personalsituation. Die Engpässe in Mathematik, Physik, Sport und Geographie konnten ausgeglichen werden. 700 Jungen und Mädchen besuchen die Einrichtung, davon 500 das Gymnasium und 200 den Gemeinschaftsschulteil. Dort gibt es nur noch acht Klassen, im Gymnasium sind es im Sekundarbereich I 15 (darunter eine DAZ-Klasse), in der Oberstufe acht. Nach der Mittleren Reife wechselten elf Schüler aus dem Gemeinschaftsschulteil ans Gymnasium. Für das Sportprofil sei alles vorhanden. Pädagogisch gebe es besondere Herausforderungen durch schwierige Schüler. Dem begegne man mit einem „Systemsprenger-Raum“. Dort arbeiten die Jugendlichen dann getrennt von der Klasse. Das ist unter anderem durch personelle Unterstützung aus dem Internat ermöglicht worden.

Gardings Rektorin Doris Birkenbach berichtete, dass die Gardinger Grundschule von 74 Schülern und die Außenstelle in Tetenbüll von 60 Kindern besucht werden. Elf Lehrkräfte unterrichten. In Garding haben 30 Kinder einen Migrationshintergrund. In Deutsch als Zweitsprache (DaZ) werden deswegen zur Verbesserung der Basiskenntnisse neun Stunden Unterricht erteilt. Alle Räume der Gardinger Schule werden genutzt, unter anderem für den Hort, die betreute Grundschule und die Schulsozialarbeit. Die Utholm-Schule in St. Peter-Ording wird von 158 Grundschülern besucht, wie Rektor Boy Möller erklärte. Darunter sind 40 Erstklässler. Als zuständiges DaZ-Zentrum für Eiderstedt gibt es hier für 13 Kinder eine Basisgruppe. Außerdem werden 36 Kinder als DaZ-Aufbaustufen-Schüler entsprechend gefördert. Von den neun Lehrkräften arbeiten sieben in Vollzeit.

Auf Antrag von Bürgermeister Dirk Lautenschläger aus Welt war dieses Mal auch Rüdiger Hoff, pädagogischer Leiter des Nordsee-Internates, eingeladen worden. Er berichtete über die Einrichtung in St. Peter-Ording. Diese erwies sich als höchst informativ, so dass in Zukunft auch das „Internat“ einmal jährlich im Schulverband mit am Tisch sitzen wird.

Seit mehr als zehn Jahren zeichnet Hoff als pädagogischer Leiter verantwortlich, seit Anfang 2018 gemeinsam mit Dr. Till Ergenzinger als kaufmännischem Leiter. Mit dem Gästehaus Campus Nordsee hat sich das Internat vor mehr als zehn Jahren ein zweites Standbein geschaffen. In dieser Formation sieht sich die aus den 1950er Jahren stammende Einrichtung derzeit gut aufgestellt. 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 65 Vollzeitstellen kümmern sich um die rund 125 Internatsschüler und Gäste. Zwei Drittel der Internatler besuchen das direkt nebenan befindliche Gymnasium der Nordseeschule, das andere Drittel geht zum Gemeinschaftsschulteil im Fasanenweg. Derzeit seien keine Grundschüler im Internat, aber ein Interesse dafür werde wieder erkennbar, so Hoff. Mit der Beschulung und Betreuung von Diabetikern – aktuell sind es 15 – habe man sich in Deutschland einen Namen gemacht. Das Internat sichere den Schulstandort und werde für diesen auch als ein überregionales Aushängeschild wahrgenommen. Hoff machte keinen Hehl daraus, dass man durchaus auch mit schwierigeren Schülern konfrontiert werde, sich aber auch von ihnen trenne, wenn es denn nicht anders ginge.

Stefan Cornils von der Amtsverwaltung Eiderstedt berichtete über Baumaßnahmen an den Schulen. Die Pausenhofsanierung in der Utholm-Schule ist abgeschlossen. Im Brandschutz muss dort nachgebessert werden. In Garding steht die letzte Dachsanierung an. Dort läuft auch die Ausschreibung für eine Sicherheitsbeleuchtung. Auf dem Sportplatz des Gymnasiums steht bis zum Frühjahr die Sanierung der Laufbahn an, außerdem muss der Rasen erneuert werden. In Tetenbüll wurde der Platz saniert und hat eine neue Dränage erhalten.