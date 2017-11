Aus der Friedrichstädter Historie : Die schiefen Häuser von Friedrichstadt

vergrößern 1 von 1 Foto: hjm (2) 1 von 1

von Patricia Wagner

erstellt am 05.Nov.2017 | 14:00 Uhr

„Eine Stadt ist weit mehr als nur die Summe ihrer Gebäude, ihrer Straßen und der Einkaufsmöglichkeiten.“ Davon ist Christiane Thomsen vom Stadtarchiv in der Westerlilienstraße überzeugt. „Eine Stadt lebt aus ihrer Geschichte heraus und durch den Umgang ihrer Bewohner mit dem historischen Erbe.“

Viele Häuser des Holländerstädtchens fallen wegen ihrer Bauweise sofort ins Auge. Und so mancher Betrachter fragt sich beim Anblick des schiefen Eckhauses „Am Mittelburgwall“, wie lange dieses altertümliche Gebäude sich wohl noch auf den Beinen halten kann. Und davon gibt es in Friedrichstadt einige, denen man ohne Hintergrundwissen nicht mehr viele Jahre gibt. Doch fragt man nach der Geschichte dieser Häuser, so zeigt es sich in allen Fällen, dass sich die Erbauer sehr wohl etwas dabei gedacht haben.

Das besagte Eckhaus ist unter dem Namen „Schiefes Haus“ bekannt. Es ist bereits im Brandkataster aufgenommen worden, das 1698 erstellt wurde. „Zu dem Zeitpunkt hatte das Kaufmannshaus schon einige Jahre auf dem Buckel“, erklärt Christiane Thomsen vom Stadtarchiv. Somit zählt es zu den ältesten Häusern in Friedrichstadt. Auffällig ist der weit nach vorn geneigte Westgiebel. Hinter dieser ungewöhnlichen Bauweise steckte jedoch eine praktische Idee. So wurde der obere Teil des schiefen Hauses zu Lagerzwecken genutzt. Um die Ware per Flaschenzug leichter nach oben zu befördern, wurde der Giebel nach vorne geneigt. „Die Händler wussten schon damals, dass dieser Transportweg einfacher war, als die schweren Getreide- und Kohlesäcke oder die Holzware durch das Haus zu schleppen“, macht die Historikerin deutlich.

In der Aufzeichnung über die Bewohner des Hauses sind jedoch fast keine Berufsbezeichnungen angegeben. Lediglich bei einem Besitzer wurde Tischler hinzugefügt. In den oberen Lagerräumen sei Thomsen zufolge meist Kohle oder Korn gelagert worden. In diesem Fall könnten auch große Mengen Holz über einen Zugbalken in die oberen Stockwerke transportiert worden sein. „Durch den vorgezogenen Giebel wurde diese Arbeit erleichtert.“

Wie das vor sich ging, kann man sich gut am „Schwarzen Ross“ in der Westerhafenstraße vorstellen, wo der Zugbalken noch erhalten ist. Und noch einen weiteren Grund trieb die Erbauer der geschichtsträchtigen Gebäude zu dieser Idee. „Wegen des hohen Wasserspiegels durften die Häuser nur ohne Keller errichtet werden“, so Thomsen. Keller hätten sich als Lagerräume nicht geeignet.

Auch das Doppelgiebelhaus in der Prinzenstraße wurde als Lagerhaus „schief“ errichtet. Genauso wie die „Alte Münze“, dem heutigen Museum zur Stadtgeschichte, das der Holländer Adolph van Wael 1626 als Lagerhaus baute. Die mächtigen Deckenbalken zeugen noch heute davon, dass große Mengen Lasten im Obergeschoss gebunkert wurden. Bis ins 20. Jahrhundert wurde es als Lager für Getreide, Kohle und andere Produkte genutzt.