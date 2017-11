Steuerzahler : Die Schattenseite des Tourismus

vergrößern 1 von 1 Foto: hwo 1 von 1

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 06.Nov.2017 | 17:00 Uhr

Gut 78 000 Steuerpflichtige im Kreis Nordfriesland haben im Jahr 2013 zusammen rund 2,7 Milliarden Euro verdient. Laut einer Übersicht, die das Statistikamt Nord Mitte Oktober veröffentlichte, lag das Durchschnitts-Bruttoeinkommen hierzulande bei 34 459 Euro und damit knapp 1000 Euro unter dem Wert für ganz Schleswig-Holstein (wir berichteten). Bei den Einkommen werden Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Landwirtschaft, Gewerbe, nicht selbstständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung berücksichtigt.

Innerhalb des Kreises gibt es erhebliche Unterschiede. So liegt das durchschnittliche Einkommen in Reußenköge bei fast 110 000 Euro. Die 360-Einwohner-Kommune nimmt damit den Spitzenplatz unter Schleswig-Holsteins Gemeinden ein – wohl ein Resultat der Investitionen in die Windkraft. Die Kreisstadt Husum dagegen liegt in der zweitniedrigsten Kategorie mit Durchschnitts-Einkünften zwischen 28 718 und 31 619 Euro.

„In Städten gibt es relativ viele Jobs, wozu aufgrund der dort traditionell stark konzentrierten Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe auch viele gering entlohnte Tätigkeiten zählen“, erklärt der Sprecher des Kreises Nordfriesland, Hans-Martin Slopianka. Wer dort wenig Geld verdient, versuche häufig, im gleichen Ort eine Wohnung zu finden, um Fahrtkosten zu sparen. „Ich gehe davon aus, dass diese Gründe auch dafür verantwortlich sind, dass das Durchschnittseinkommen in den vier kreisfreien Städten im Lande ebenfalls gering ausfällt“, so Slopianka.

Wirtschaftsfachleute sehen zudem in den starken jahreszeitlichen Schwankungen in der Gastronomie einen Grund für das vergleichsweise niedrige Einkommensniveau in der Storm-Stadt. Dass viele Beschäftigte im Winter freigestellt werden und dann zur Arbeitsagentur gehen müssen, sei eine Schattenseite des Tourismus, heißt es bei Branchen-Kennern.

Die jetzt verfügbaren Zahlen basieren allerdings auf vier Jahre alten Daten, verlässliche Angaben zur Entwicklung bis heute liegen nicht vor. Doch: „Die Situation hat sich verbessert: Seit Einführung des Mindestlohns ist das durchschnittliche Lohnniveau gestiegen“, ist man sich im Kreishaus sicher.