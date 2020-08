St. Peter-Ording : Die Rückkehr des Sommers

Touristen und Einheimische genießen das Strandleben.

Avatar_shz von hn

30. August 2020, 13:29 Uhr

St. Peter-Ording | Da war er wieder, der Sommer! Und so hatten die Menschen an diesem Wochenende am Meer ausgiebig Gelegenheit, Abstand zu nehmen von Corona, Berlin-Demo und Belarus. Hier hier auf der Sandbank vor St. Peter-Ording schien alles so weit weg. Wie schön, dieses Paradies direkt vor der Haustür zu haben.