Friedrichstadt : Die Region zeigt Flagge

„Das Beste vom Lande“ lockt am 1. Mai zum 12. Regionaltag nach Friedrichstadt, der von Ministerpräsiident Daniel Günther eröffnet wird.

von shz.de

27. April 2018, 12:00 Uhr

Als „Paukenschlag“ soll der 12. Regionaltag am 1. Mai den diesjährigen Veranstaltungsreigen in Friedrichstadt eröffnen. Darauf hoffen nicht nur die Veranstalter von den Aktiv-Regionen Eider-Treene-Sorge und Südliches Nordfriesland, sondern auch alle weiteren Beteiligten – hat sich die Präsentation regionaler Erlebnis- und Gastronomie-Angebote, gepaart mit einem attraktiven Bühnenprogramm, doch längst als Publikumsmagnet erwiesen. Bis zu 20.000 Besucher lockte der Regionaltag in den zurückliegenden Jahren in die Holländerstadt. „Eine erkleckliche Hausnummer im Veranstaltungsbereich“, findet Friedrichstadts Tourismus-Chefin Carolin Kühn und stellt fest: „Friedrichstadt hat gezeigt, dass es große Veranstaltungen stemmen kann.“

Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Daniel Günther, der den Regionaltag um 10.45 Uhr eröffnet, wird im Herzen der Grachtenstadt nur „Das Beste vom Lande“ präsentiert, werben kulinarische Spezialitäten, Erlebnisangebote sowie Infostände von Vereinen, Verbänden und Projektträgern für die Region. Eine Kunsthandwerker-Gasse am Mittelburgwall und ein buntes Bühnenprogramm mit Musik und Tanz runden die Veranstaltung ab. So treten unter anderem die Hava Nagila Band, Rainer Martens, Foolswood, das Westcoast-Trio und der Shantychor „De Buddelschippers“ auf, zeigen Stapelholmer und Eiderstedter Trachtentänzer sowie die Friedrichstädter Westküstenladies ihr Können, ist eine Kindertanzgruppe mit von der Partie und gibt es überdies immer wieder Gewinnspiele und Klönschnacks zu aktuellen Themen wie Regionale Produkte und ihre Vermarktung, Mobilität oder Regionalentwicklung.

Während es auf dem Grünen Markt schwerpunktmäßig um die Aktiv-Region Südliches Nordfriesland geht, bleibt der Steinerne Markt der Gastronomie und regionalen Produkten vorbehalten, locken Spanferkel, Fisch und Lammbratwurst, Käse-Spezialitäten oder Kaffee und Kuchen. Heimische Leckereien kommen an. Das gilt nicht nur für die Torten der Landfrauen. „Wenn man auch mal Mehlbüddel essen kann, ist das für viele, die hierher kommen, etwas Besonderes“, meint Stefan Ploog, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Eider-Treene-Sorge. Der Offene Kanal ist wieder mit seinem Experimentier-Truck dabei, es können Elektroautos Probe gefahren werden und die kirchlichen Gemeinden in Friedrichstadt informieren an einem gemeinsamen Stand über die vor Ort gelebte Ökumene.

„Der Regionaltag ist eine Bereicherung für Friedrichstadt“, freut sich Bürgermeister Eggert Vogt auf den 1. Mai. Mit Straßensperrungen rund um den Markt werden alle erforderlichen Sicherheitskonzepte umgesetzt. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. „Am 1. Mai wird’s warm und die Sonne scheint“, verspricht Karsten Jasper. „Für das Wetter bin ich zuständig“, sagt der Geschäftsführer der LAG Eider-Treene-Sorge mit einem Augenzwinkern.