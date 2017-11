Förderzentrum in Husum : Die Raumnot der Rungholtschule

vergrößern 1 von 1 Foto: foto: Bandixen 1 von 1

Die Rungholtschule in Husum hat ein Problem. Das vom Kreis Nordfriesland getragene Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung stößt massiv an seine Kapazitätsgrenzen. Das vor 39 Jahren in der Hermann-Tast-Straße bezogene Gebäude war 1976 für 60 Schüler geplant, die sich auf elf Klassenräume verteilen sollten. Außerdem wurde die Bildungseinrichtung seinerzeit mit Lehrküche sowie Werk-, Sand-Wasser- und Kunstraum ausgestattet – alles ausgelegt für rund 25 Mitarbeiter. 2005/2006, mittlerweile zählte man etwa 100 Schüler, kamen dank eines Erweiterungsbaus vier weitere Klassenzimmer, drei kleine und ein großer Förderraum sowie ein Werkraum und Lagerräume hinzu.

„Leider wurde nicht daran gedacht, dass sich mit steigender Schülerzahl auch die Anzahl der Beschäftigten erhöht“, bedauerte Schulleiterin Ellen Schwitters jetzt im Kultur- und Bildungsausschuss, der sich in seiner jüngsten Sitzung im Husumer Kreishaus unter anderem mit der Raumnot des Förderzentrums befasste. Aus gutem Grund: Die Berufliche Schule des Kreises hat bei der Verwaltung einen Antrag gestellt, ihre Nebenstelle in unmittelbarer Nachbarschaft der Rungholtschule zu erweitern – für Schwitters und ihren Konrektor Heiko Dircks gibt es kaum eine bessere Gelegenheit, ihr gleichgeartetes Anliegen vorzubringen. Schließlich könnte der Kreis dadurch praktischerweise beide Ansinnen in seinen weiteren Planungen berücksichtigen.

Doch zurück zur misslichen Situation des Förderzentrums, das im Jahr 2017 bei einer Zahl von 148 Schülern angekommen ist. Davon werden 133 in 16 Klassen an der Rungholtschule unterrichtet. Die Klassenstärken liegen zwischen sieben und zwölf Schülern – mit bis zu vier Erwachsenen. Ausgelegt sind die Räume jedoch für lediglich sechs Schüler mit zwei Erwachsenen, wie Schwitters und Dircks weiter deutlich machten. Pro Tag sind etwa 60 Mitarbeiter in der Schule tätig, die ein Lehrerzimmer für 25 Personen und jeweils nur ein Personal-WC aufweist: „Was das in unserer einzigen Pause von 20 Minuten bedeutet, brauche ich hier sicherlich nicht auszuführen“, deutete die Schulleiterin das Szenario nur an.

Unter dem Strich hat ihre Einrichtung die Folgen einer gesellschaftlichen Entwicklung zu verkraften: Es gibt immer mehr förderbedürftige Kinder. „Das ist ein bundesweiter Trend“, erklärte Andrea Jensen aus dem Schulamt. So kämen viele Kinder aus Heimen zur Rungholtschule – und das nicht nur aus Nordfriesland, „auch aus Hamburg“. Dabei ist der eigentliche Einzugsbereich das südliche Kreisgebiet, während der Förderbedarf im Norden durch die Carl-Ludwig-Jessen-Schule in Niebüll abgedeckt wird. Angesichts der steigenden Zahlen „sollte man vielleicht überlegen, ob man daneben nicht noch einen dritten Standort in Langenhorn etabliert“, sagte Hartmut Brunk. Die Idee des beratenden FDP-Mitglieds – ein weiteres Förderzentrum im mittleren Nordfriesland – bezeichnete Ausschuss-Vorsitzender Gary Funck (SSW) als „interessanten Vorschlag“.

Das wäre sicherlich im Sinne von Schwitters („Die Entfernungen sind wirklich weit!“) und Dircks, die in Anbetracht des allgemeinen Trends und der Tatsache, dass die Geburtenrate wieder steige, auch von wachsenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren ausgehen – „und daher von einer Planung für 18 Klassen“. In den vorhandenen Räumlichkeiten sei es schwierig, individuellem Förderbedarf gerecht zu werden, machte Konrektor Dircks deutlich, dass sich auch das Profil eines Förderzentrums mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung in den vergangenen 15 Jahren verändert und weiterentwickelt habe. Es orientiere sich an den fachlichen Anforderungen der Regelschulen. Das mache nicht nur Unterrichtsmaterial, sondern auch ein entsprechendes Raumangebot erforderlich. Schwitters: „Wir bereiten auf eine Teilhabe im Leben vor, das kann eine Regelschule mit ihrem Fächerkanon nicht leisten.“ Vor diesem Hintergrund stellte die Schulleitung im Ausschuss „eine optimale Versorgung mit Räumen an der Rungholtschule“ dar.

Burkhard Jansen nahm den Vortrag von Schwitters und Dircks wohlwollend zur Kenntnis. Der Leiter des Fachbereichs Kreisentwicklung, Bau und Umwelt beim Kreis wies allerdings auch darauf hin, dass es sich bei einer Erweiterung der Rungholtschule um „eine letzte Bauphase“ handeln würde: „Aufgrund der statischen Bauweise geht es nicht mehr in die Höhe – und die Fläche dort ist begrenzt.“