Nordstrand : „Die Radwege sind eine Katastrophe“

von Anna Rüb

erstellt am 22.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Es gibt eine Reihe von Dingen, die momentan auf Nordstrand nicht funktionieren. Dies wusste auch Hedda Brauer von der Adler-Reederei auf der jüngsten Sitzung des Wirtschafts- und Tourismusausschusses der nordfriesischen Halbinsel zu berichten. Beim Ticketschalter der Reederei laufen immer wieder Beschwerden ein, so Brauer. Oft gehe es um die Radwege. „Diese sind eine Katastrophe, der Baumwuchs, die Wurzeln“, sagte die Nordstranderin. Aber die Bäume zu fällen, ist nicht erlaubt, das wäre zu einfach.

Mit Nachdruck wurde das Thema von den Ausschussmitgliedern in den Fokus gerückt. Man werbe damit, ein ganz tolles Radwegenetz zu haben. Das sei der Grund, warum viele Touristen kommen, hieß es. Aber der Zustand sei fatal: Im Hellen sehe man die Löcher noch und könne ausweichen, im Dunklen nicht mehr. Die Beschwerden häuften sich und die Unfallgefahr steige. „Wir müssen das Thema mit erster Priorität angehen“, hielt das Gremium fest.

Hedda Brauer bat außerdem darum, weitere Fahrradständer aufzustellen. „Wir sind eine Rad-Insel und können durchaus ein paar mehr Ständer gebrauchen“, stimmte ihr die Vorsitzende Heidi Jürs zu.

Für Hedda Brauer und die Reederei ist insbesondere das Hafengebiet wichtig. „Wir brauchen für nächstes Jahr einen neuen Unterstand. Wenn es regnet und stürmt, haben die Gäste keine Möglichkeit, sich unterzustellen“, brachte Brauer an. „Die Treppe am Hafen ist ganz fürchterlich. Die können wir den Gästen in der kommenden Saison nicht mehr zumuten.“ Ältere Menschen oder Leute mit Kinderwagen kämen dort überhaupt nicht hoch. Es habe bereits eine Ortsbegehung gegeben, das sei mittlerweile aber auch schon ein halbes Jahr her. „Wir würden gerne gemeinsam mit euch eine Lösung finden, damit die Mängel bis zur nächsten Saison behoben sind“, sagte Brauer.

Zu den Hafen-Plänen erklärte Bürgermeister Werner Peter Paulsen auf Anfrage mehr: Nachdem die Deichbaumaßnahmen beendet sind, wolle man sich flächenmäßig anders aufstellen. Es solle unter anderem einen neuen Treppenübergang über den Deich geben. Die Aspekte seien vom Planer aufgenommen worden. An der Umsetzung hapere es allerdings noch. „Die Planer sind so stark ausgelastet wie Architekten“, verglich der Gemeinde-Chef. Details und das weitere Vorgehen würden bei der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Hafen am 11. Dezember besprochen. „Es ist viel in der Pipeline. Aber leider nicht so, wie wir es uns gewünscht haben“, fügte Tourismus-Chefin Regina Reuß hinzu.

Gerd Asmussen bemängelte zudem die „riesigen Löcher“ in der Asphaltdecke auf dem Parkplatz. „Wie sind die Planungen zum Restaurant am Hafen?“, wollte Hedda Brauer wissen. Der Bürgermeister habe verkündet, dass er zurzeit mit dem Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) die Eigentumsverhältnisse des Restaurants klärt, so Regina Reuß.

Gemeindevertreterin Michaela Flauger merkte an, dass Radanhänger und Rollstühle nicht durch die alten Pforten am Deich passen. Das Problem: Die Türen sind zwar breit genug, lassen sich aber nicht weit genug öffnen.

Zum Hundefreilauf: „Der Platz ist gut, es muss jedoch weiterhin gemäht werden“, regte Flauger an. Sie habe allerdings beobachtet, dass die Hundebesitzer mit ihren Tieren bis zum Ende der Straße laufen: „Überall liegen Hundekotbeutel.“ Zudem befinde sich dort die Futterstelle für Rehe. Da sei es nicht in Ordnung, dass die Hunde bis dorthin frei laufen. Das Gremium regte nun an, eine Infotafel aufzustellen, um die Menschen für das Thema zu sensibilisieren.

Die Badestelle Fuhlehörn sei richtig gut, aber der Weg dahin sei unmöglich, gab Hedda Brauer abschließend Gäste-Beschwerden weiter.