Es geht um einen Ausnahmezustand : Die Natur als Talent-Schmiede

Der Erlebnispädagoge Wirjan Vriesema aus Husum will Menschen mit gezielten Outdoor-Projekten zu einem bewussteren Umgang mit sich selbst verführen.

Die meisten kennen ihn als den „Holländer mit den leckeren Fritten“ aus dem Husumer Kaufhaus oder – seitdem es das nicht mehr gibt –, als „Futjes-Mann von gegenüber“. Aber da schlummert noch mehr in Wirjan Vriesema, und das sieht man ihm auch an. Die Frage, wie man Menschen aus ihrer Komfortzone herausholt und bewegt, sich neuen Herausforderungen zu stellen, beschäftigt den 44-Jährigen schon lange. Doch nach seiner Ausbildung zum Erlebnispädagogen hat der gelernte Koch jetzt eine Antwort darauf. Mit dem Projekt „Natourtalente“ will er junge und weniger junge Menschen durch gezielte Outdoor-Aktivitäten zu einem bewussteren Umgang mit ihrer Umwelt, aber auch mit sich selbst „verführen“.

Die nötige Qualifikation dafür hat sich Vriesema in der Globetrotter-Akademie auf dem Aschberg erworben. In Theorie und Praxis sammelte er dort einschlägige Erfahrungen auf dem Gebiet der Gruppenarbeit und lernte im dreijährigen Blockunterricht, wie man Gemeinschaften professionell an ihre Grenzen führt. Denn darum geht es: Als Einzelner und in der Gruppe herauszufinden, wie man mit Extremsituationen umgeht und sich in ungewohnter Umgebung behauptet. Klar, dass dabei auch die Psychologie eine Rolle spielt. „Immerhin geht es um einen konzertierten Ausnahmezustand“, sagt Vriesema.

Dass der Mann für seine Sache brennt, ist nicht zu übersehen. Wäre Vriesema ein Bayer, würde man ihn wohl einen Naturburschen nennen. Und die Natur, unser Verhältnis dazu, aber auch die Frage, was sie uns gerade im Zeitalter der Digitalisierung noch zu vermitteln weiß, liegt ihm tatsächlich sehr am Herzen. Vriesema wird philosophisch: „Millionen Jahre lang haben wir von und mit der Natur gelebt. Doch das hat sich in den vergangenen 100 Jahren grundlegend geändert.“ Er spricht es nicht aus, aber vor dem inneren Auge nimmt das Wort „Anthropozän“ (Menschenzeitalter) Gestalt an. Tatsächlich ist es nicht mehr die Natur, die unser Leben bestimmt, sondern wir bestimmen – noch dazu unwiderruflich – die Geschicke der Natur. Das heißt aber nicht, dass sie uns nicht mehr als Lehrmeister dienen kann. Im Gegenteil: Mit seinen Gruppen geht Vriesema dorthin, wo Mutter Natur, jedenfalls dem Augenschein nach, noch Herrin des Verfahrens ist – zum Beispiel in den Wald. Aber er will noch mehr, verbindet den Mitgliedern seiner Natur-Streifzüge die Augen und lässt sie dann auf die Töne einer Trommel zulaufen. „Unter solchen Umständen entfalten die Geräusche des Waldes oder ein Insekt auf der Haut eine ganz andere, viel intensivere Wirkung“, sagt er.

Das ist nicht wirklich neu, und Vriesema weiß das auch, steuert jedoch ganz bewusst das andere Ende der Argumentationskette an: „Aber es ist noch immer in uns, nur dass wir es kaum noch leben können.“ Bei den „Natourtalenten“ geht das noch. Und die Reaktionen scheinen Vriesema Recht zu geben. Viele empfänden nach einem Outdoor-Camp, „das ihnen ja nicht einfach nur vorgesetzt wird, sondern für das sie den passenden Platz finden, dass sie aufbauen, mit einem Lagerfeuer versehen und einrichten müssen“, große Genugtuung, oft sogar Glücksgefühle.

Und das ist für Vriesema die höchste Anerkennung, „weil Urvertrauen, Ausgeglichenheit und innere Ruhe weitaus bessere Ratgeber sind als Ungeduld, Hektik und blinder Aktionismus. Das Bedürfnis der Menschen nach Entschleunigung ist groß“, sagt der Sohn eines Pädagogen-Ehepaars, und dafür eignet sich die Natur in besonderem Maße. „Schon, dass es da draußen kein Klo gibt oder die Trinkwasservorräte begrenzt sind, bringt manchen an seine Grenzen“, berichtet der gebürtige Niederländer, den die Liebe nach Nordfriesland verschlagen hat.

Als zertifizierter Outdoor-Trainer schaut er sich genau an, mit wem er es zu tun hat und sucht dann nach einer maßgeschneiderten Lösung. Vriesema bekommt leuchtende Augen: „Und sollte das, was ich mache, das Kind im Teilnehmer wiedererwecken, dann bin auch ich glücklich“, sagt der Vater einer 18-jährigen Tochter und eines 15-jährigen Sohnes.

www.natourtalente.de