Italienische Oper : Die Nacht der fünf Tenöre

von hn

30. Dezember 2018, 17:33 Uhr

Ein Streifzug durch die Welt der italienischen Oper findet am Dienstag, 15. Januar, 20 Uhr, in der Messe Husum unter dem Titel „Die Nach der fünf Tenöre“ statt. Vincenzo Sanso, Luigi Frattola, Orfeo Zanetti, Daniel Damyanov und Momtchil Karaivanov (Foto) nehmen ihre Zuhörer mit in die Welt von Tosca, Aida, Rigoletto, Otello, Turandot, La Traviata und Carmen. Begleitet werden sie dabei vom renommierten Plovdiv Symphonic Orchestra unter der Leitung des Dirigenten Nayden Todorov. Die Sopranistin, Andrea Hörkens (Foto), führt moderierend durch die Gala-Veranstaltung. Karten unter Telefon 01806/ 570070 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.