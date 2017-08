10. Nordstrander Musiktage : „Die Musiktage sind nicht mehr wegzudenken“

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

„Wir hatten immer gute Musiker, fast jedes Mal trockenes Wetter und nur gute Stimmung. Viele Einheimische und Gäste waren dabei. Einige haben ihren Urlaub so gelegt, dass sie mindestens zweimal dabei sein konnten“, so das Resümee von Regina Reuß, Chefin der Nordstrand Tourismus (NT) zu den mittlerweile zehnten Nordstrander Musiktagen.

Die letzten Töne verklangen nun am fünften und letzten Abend im Ortsteil Herrendeich, zugleich zum 50. Mal in zehn Jahren. Organisator Jürgen Pöthau blickt bereits wieder in die Zukunft. „Ich plane schon die 11. Nordstrander Musiktage 2018. Gemeinsam mit dem NT-Team wird etwas am Konzept gefeilt. Aber dazu wird noch nichts verraten“, erklärte er. So einige bekannte und auch neue Musiker haben sich für das kommende Jahr bereits angemeldet. Da werde die Auswahl nicht leicht fallen. Sponsoren – allen voran die Nord-Ostsee-Sparkasse, die bisher alle Auflagen des Events unterstützt hat – stehen in den Startlöchern und haben signalisiert, auf den Antrag der Macher zu warten.

Die Musiktage sind, so Bürgermeister Werner Peter Paulsen, nicht mehr wegzudenken aus dem Veranstaltungskalender. „Ich freue mich, dass auch unsere Bürger das Angebot nutzen. Überschlägig haben wir 12.000 Gäste in den zehn Jahren gezählt“, sagte der Gemeinde-Chef. Neben guter Live-Musik an immer verschiedenen Orten komme die Geselligkeit nicht zu kurz. Alle zögen an einem Strang, ob Mitarbeiter oder Gastronomen. Treue Stammgäste, wie der Nordstrander Bernd Müller, waren sich einig: „Immer wieder montags ist gut, weil dann woanders selten Veranstaltungen sind. Ich habe die Musik auch in diesem Jahr genossen und viele Bekannte getroffen.“ Auch Mühlen-Wirt Arthur Kreutzfeldt gehörte zu den Wiederholungstätern. „Montags habe ich Ruhetag. Das passt. Gut finde ich, dass jeder seine Musikrichtung findet“, erklärte er. Auch der Nordstrander Hansi Brauer war einmal mehr jedes Mal dabei. „Schade, dass es schon wieder vorbei ist.“

Die Musiktage seien ein Gewinn für die Halbinsel. „Klasse Mucke bei bester Laune habe ich erlebt“, schwärmte Urlaubsgast Hans-Ludwig Ohlmeier aus Uelzen in Niedersachsen. Es gab aber auch Kritik. „Wenn man wiederholt jährlich bestimmte Interpreten wieder hört, kann es auch langweilig werden. Ich suche mir immer die Bands heraus, die ich noch nicht kenne“, so Hans Friedrichsen aus St. Peter-Ording. „Mehr Abwechslung sollte sein“, so auch Jana Fritz aus Schleswig. Sie sei fast immer dabei.

Zu den Höhepunkten zählten „The Greyhounds“ am letzten Abend. „Sie haben die Bühne gerockt und ihr Publikum mitgerissen“, so Pöthau. Mit dem neuen Gitarristen, Marius del Mestre, einst bei der legendären Band „Ton, Steine, Scherben“, habe die Musik noch mehr gewonnen. In der Tat rissen die Musiker ihr Publikum mit Rockabilly und Oldies der 1950er- Jahre sowie eigenen Songs mit. Dicht gedrängt saßen oder standen sie vor der Hauptbühne bei der Tourist-Info. Die meisten waren bis zum Schluss geblieben. Aber auch die anderen Bands fanden ihre Fans. Rock und Pop spielten „Peter Ray & Jamie Hill“ vor der Strandkorbhalle. „Trilogy of Voice“ traten im Theatersaal der Herrendeichschule mit Irish Folk auf. Gut kamen auch die Auftritte der Dandys mit lupenreiner Beat-Musik, von In2Parts aus Tönning, Willy & the Helpers und Blues-Man Frank Plagge an, sagte Pöthau. „Ich bin froh, dass ich von der Gemeinde, den Bauhof-Mitarbeitern und dem Team der Kurverwaltung wieder tatkräftig unterstützt worden bin“, betonte der Veranstalter.