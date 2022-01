Kultband wieder komplett : Die Musiker von SPOID aus Bredstedt sind mit einem neuen Sänger am Start

Die Vollblut-Hobbyband SPOID ist wieder komplett. Speditionskaufmann Malte Jans ist der neue Sänger. Er ersetzt Heizungsbauer Oke Hansen. Dieser hatte überraschend aus privaten Gründen seinen Rückzug erklärt.

Avatar_shz von Udo Rahn

15. Januar 2022, 13:16 Uhr

Die Vollblut-Hobbyband SPOID ist wieder komplett. Speditionskaufmann Malte Jans ist der neue Sänger. Er ersetzt Heizungsbauer Oke Hansen. Dieser hatte überraschend aus privaten Gründen seinen Rückzug erklärt.

„Wir sind SPOID“ – so lauten Schlachtruf und Song zu Anfang eines jeden Konzertes der aus Bredstedt stammenden Musiker der Band „SPOID“. Auch jeder Übungsabend startet so neben dem vollen Lichtprogramm. „So tauchen wir ab aus dem Alltag in unsere Musik“, sagt Malte Feddersen, Gitarrist der 2016 gegründeten Band.

Von Beruf ist er selbständiger Immobilienkaufmann. Der fette Sound von zwei Lead-Gitarren, dem Bass und harte, unerbittliche Schläge vom Drumset machen die Proben der fünf Musikbegeisterten rund. Sie geben alles „just for fun“, entfliehen dem beruflichen Alltag. Mittlerweile haben sie ihre dritte CD herausgegeben.

Seit November ist Speditionskaufmann Malte Jans als Sänger neu dabei. Sein Vorgänger, der Heizungsbauer Oke Hansen hatte überraschend für alle aus privaten Gründen seinen Rückzug erklärt. „Das war ein echter Schock, denn Oke hat die Musik stark mitgeprägt. Er war der Front- und Show-Mann überhaupt und hat alle mitgerissen“, so Feddersen.

Ich muss nach und nach alle Texte lernen, denn bei SPOID wird nichts vom Notenblatt gesungen. Malte Jans

Kurzfristig hatten sich die Akteure deshalb gefragt, ob sie nicht „schmeißen“ sollen, doch das wollten sie ihren Fans und letztendlich sich selbst nicht antun. Feddersen erinnerte sich an einen Jugendfreund und seine Ansprache hatte Erfolg. Nach kurzer Probe wurde Malte Jans in der Runde aufgenommen.

„Ich muss nach und nach alle Texte lernen, denn bei SPOID wird nichts vom Notenblatt gesungen. Aber das schaffe ich“, sagt Jans. Und schon geht es los. Noch darf der Neue in der Runde den Text ablesen. „Religion“ heißt das Lied von der dritten CD, das die Mitstreiter angestimmt haben. Überzeugend singt Malte den gesellschaftskritischen Text – er stammt von seinem Vorgänger – über Religionen und ihre Anführer, die schon oft Unheil auf dieser Welt angerichtet haben.

Deutsche Texte

Das zeichnet die Bandmitglieder aus: sie schreiben meist deutsche Texte mit Aussagekraft. Oft entstehen sie im Teamwork. Ausdruckstark, eingebettet in eine klangliche Mischung aus Rock, Metal und Punk singt der Neue in das Mikrofon. Etwas ruhiger wie sein Vorgänger steht er da – wie ein Fels in der Brandung der Musik-Wogen.

Ein Stück jagt das nächste. Eine Pause haben sie sich verdient. „Wir leben unseren Spaß in der Musik aus“, sagt Schlagzeuger Gerret Neugebauer, Grafiker von Beruf. Der Rest der Crew gesellt sich dazu. Bassist Sebastian Gode – er ist Physiotherapeut – erzählt, dass die erste CD 2018, die zweite 2019 und die dritte 2020 entstanden ist.

Neue CD zwischen zwei Lockdowns

Bis Corona kam und die damit verbundenen Auflagen sowie Lockdowns in 2020, feierte die muntere Truppe bei diversen Auftritten in der Region, wie auf den Husumer Hafentagen, der Gardinger Musikantenbörse oder beim Bredstedter Open-Air-Sommer, Erfolge. Die dritte CD stellten die Akteure zwischen zwei Lockdowns mit behördlicher Genehmigung open air in Bredstedt vor. Die Gäste waren begeistert.

„Es macht einfach nur Spaß zusammen zu spielen“, sagt Solo-Gitarrist Andy Sönnichsen, von Beruf Fahrzeuglackierer. Es sei schon großartig gewesen, bei den SPH Music Masters in Hamburg im Sommer 2019 dabei gewesen zu sein. Dort werden deutschlandweit die besten Amateurgruppen gekürt. Für erste Plätze habe es zwar nicht gereicht, aber im Mittelfeld zu liegen, sei doch auch etwas.

Udo Rahn

Er ist es gewesen, der zusammen mit seinem ehemaligen Schulkollegen, dem Drummer Gerret Neugebauer, in einer Bierlaune die Idee zur Bandgründung hatte. „Wir haben einen Facebook-Aufruf gestartet und so hat sich als erster Sebastian gemeldet. Malte Feddersen ist kurze Zeit später als zweiter Gitarrist dazu gestoßen“, so Sönnichsen.

Ein Jahr lang Übungsabende in diversen Probenräumen auf dem Land haben soviel Laune gemacht, dass sie die Suche nach einem Sänger aufgenommen haben. „Das war nicht so einfach bei unserer Musik“, bekennt Gode. Doch Kollege Zufall sei es gewesen, der den „singenden Heizungsbauer“ Oke zur noch namenlosen Band geführt hat.

Der Name kommt aus dem Plattdeutschen und bedeutet so viel wie einen aus der Buddel nehmen. Malte Feddersen

Nach etlichen Vorschlägen habe man sich auf den prägnanten Namen SPOID geeinigt. „Der Name kommt aus dem Plattdeutschen und bedeutet so viel wie einen aus der Buddel nehmen. „Irgendwie passt das zu uns“, so Feddersen schmunzelnd.

Alle hoffen, dass es nach der derzeitigen Corona-Welle wieder normaler wird und sie wieder auf Tour gehen können. Für dieses Jahr sind zumindest zwei Konzerte geplant, nämlich am 5. März im Husumer Speicher, wenn es dort heißt „Der Hafen rockt“, und am 20. und 21. August beim Ackerbrand Festival in Seth (Holstein). Eine erste Feuerprobe hat der neue Sänger Malte aber schon vor geladenem Publikum bestanden. Unter der 2-G-Plus-Regel feierte er im vergangenen Monat im Shamrock in Husum sein erfolgreiches Debüt.