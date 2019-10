Avatar_shz von

09. Oktober 2019, 17:36 Uhr

husum | Dirk Müller gilt seit Jahren als das „Gesicht“ der Frankfurter Börse. „Mr. Dax“ ist bekannt dafür, die Marktlage unverblümt zu beschreiben. Heute ist der Finanzmarktexperte Bestseller-Autor und Vortragsredner. Er reduziert komplexe Sachverhalte mit Leichtigkeit und großem Unterhaltungswert auf das Wesentliche. Am Montag, 25. November, spricht er ab 19 Uhr in der Messe Husum & Congress (Einlass: 18 Uhr). Es geht um die Macht der Emotionen: „Von Glücksrittern und Aktienstrategen“ heißt sein Vortrag. Tickets sind in den sh:z-Kundencentern, online unter deinticket.de sowie an den Kassen der Nospa-Finanzmärkte Flensburg, Husum und Schleswig

erhältlich und an vielen weiteren Vorverkaufsstellen, Ermäßigte Tickets gibt es ausschließlich in den sh:z-Kundencentern für Abonnenten einer sh:z Tageszeitung und Nospa-Kunden gegen Vorlage einer Nospa-Karte oder an den Kassen der Nospa-Finanzmärkte für Nospa-Kunden, gegen Vorlage einer Nospa-Karte.