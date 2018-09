Lies-ein-Buch-Tag in Husum : Die Liebe der Husumer zum gedruckten Wort

Kaum einer kennt den Lies-ein-Buch-Tag – gelesen wird trotzdem / Eine Umfrage zum Feiertag des Buches.

von Silke Schlüter

06. September 2018, 17:41 Uhr

„Nein, wirklich?“ So reagierten gestern alle Befragten, denen wir im Rahmen einer Umfrage erzählt haben, dass am 6. September weltweit der „Lies-ein-Buch-Tag“ gefeiert wird. Eine Idee, die aus den USA zu uns herüber geschwappt ist, wo dieser Tag Anfang der 2000er Jahre zum „National Read a Book Day“ erklärt wurde. Den meisten Befragten war das aber im Grunde herzlich egal, denn echte Leseratten frönen das ganze Jahr über ihrer großen Leidenschaft – dafür brauchen sie keinen Extra-Feiertag.

Dass sich das Leseverhalten der Nordfriesen kaum von irgendwelchen äußeren Einflüssen beeindrucken lässt, sagen auch die Mitarbeiter der Schlossbuchhandlung: „Vielleicht werden momentan etwas mehr Sach- und Kinderbücher als sonst nachgefragt“, meint Annika Petersen, während ihr Kollege Kai Rillox einer Nicholas Sparks-Liebhaberin zum neuen Taschenbuch verhilft. „Grundsätzlich geht der aktuelle Trend aber in Richtung fester Einband“, meint er. Das bestätigt ihm unverzüglich Helga Rims: „Stimmt“, sagt die Kundin. „Wenn meine Lieblingsautorin Jodi Picoult etwas Neues herausbringt, bin ich die Erste, die eine gebundene Ausgabe kauft.“ Taschenbücher nimmt die Husumerin nur mit, wenn diese in ihrer privaten Leserunde von Hand zu Hand gehen sollen und daher gerne etwas preisgünstiger sein dürfen. „Ich finde Literatur gut, wenn sie leicht und unterhaltsam, aber nicht doof ist“, sagt Rillow und trifft damit genau den Nerv von Cornelia Grischke aus der Nähe von Göttingen: „Diese Aussage gefällt mir“, sagt sie und ist schon mit ihm in ein Gespräch verwickelt, was in diese Kategorie gehören sollte und was nicht.

Die Ratschläge der Fachleute schätzt auch Daniel Carstensen aus Sollwitt, der in der Mittagspause kurz bei Liesegang reinschaut. Er fragt nach dem Buch des Märchensammlers Karl Viktor Müllenhoff, über den er just an diesem Morgen in den Husumer Nachrichten einen Bericht gelesen hat. Während die Buchhändlerin das Gewünschte für ihn bestellt, schaut er noch eben in seiner Lieblingsecke vorbei – dort, wo die Werke mit viel Lokalkolorit stehen. „Das Mädchen auf der Hallig“ zählt zu seinen Lieblingsbüchern, „außerdem mag ich alles, was mit der regionalen Historie zu tun hat.“

Jana Inselmann greift am liebsten zu Hörbüchern und Mangas und sie gruselt sich gerne: „Ich mag Fantasy-Romane und Geschichten, in denen Dämonen ihr Unwesen treiben, lasse mich aber durchaus auch mal von Cecelia Ahern in liebevollere Welten entführen“, sagt die Husumerin, die beim Lesen am liebsten draußen sitzt und dann immer auch ihrem Hund dabei hat.

Susanne Pöhls ist derweil auf der Suche nach neuen Büchern und Autoren. Sie betreibt im Internet einen Bücherblog unter dem Namen „Susannes Bücherwelt“ und teilt dort ihre Begeisterung für gute Literatur mit anderen Lesern. „Am liebsten mag ich Krimis und Romane aus Deutschland, Großbritannien und Skandinavien“, verrät sie und dass sie sich durchaus auch von einem schönen Cover zum Kauf verführen lassen kann – wenn der Inhalt stimmt. Grundsätzlich bevorzugt die Urlauberin das gedruckte Buch: „Ich habe es einfach gerne in den Händen. Aber auf Reisen hat der E-Book-Reader schon praktische Vorteile“, räumt sie ein.

Erwin Jacobsen gehört weniger zu den Lesern, sondern eher zu den Machern. „Ich habe zufällig sogar eines meiner eigenen Bücher dabei“, sagt er schmunzelnd und zieht aus dem Beutel mit den Wochenmarkt-Einkäufen ein kleines Büchlein heraus: „Plattdüütsche Geschichten un Gedichte“, zusammengestellt von Erwin Jacobsen. Es erzählt von den Menschen aus Schobüll und von der Insel Pellworm und richtet sich an alle, die gerne mal den einen oder anderen Blick in die regionale Geschichte werfen. „Ich wusste gar nicht, dass es diesen Lies-ein-Buch-Tag gibt“, sagt er, räumt aber ein, dass das auch aus seiner Sicht eine richtig gute Idee ist. .