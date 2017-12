Poppenbüll : Die Kunst des Handwebens

vergrößern 1 von 1 Foto: hjr 1 von 1

Einen Einblick in die Kunst des Webens gewährt Angelika Rölke am Sonnabend (9.) in ihrer Spinnweb-Kate auf der Nickelswarft in Poppenbüll. Von 11 bis 18 Uhr lädt sie zur Offenen Werkstatt ein. Sie zeigt beispielsweise wie textile Kunstwerke auf einem Handjacquard-Webstuhl entstehen. Erfunden wurde diese Mechanik Ende des 18. Jahrhunderts, und schon damals wurde die Weberin durch ein Lochkartenband des Webstuhls unterstützt – eine frühe Form der Digitalisierung (ein Loch bedeutet Fadenhebung, kein Loch Fadensenkung). Angelika Rölke nutzt diese Technik, um feine Tischwäsche herzustellen.