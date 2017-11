Kreistag Nordfriesland : Die Krux mit der Windkraft-Planung

vergrößern 1 von 1 Foto: hjm 1 von 1

von Jörg von Berg

erstellt am 23.Nov.2017 | 16:00 Uhr

„Die Landesregierung ist gefordert, damit unsere Windbranche nicht das Schicksal der Photovoltaik-Branche erleidet.“ Den mahnenden Worten von Thomas Nissen, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden, mochte im nordfriesischen Kreistag niemand widersprechen. Denn die Situation in punkto Windkraft-Planung und künftiger -Nutzung im Norden der Republik ist prekär: Einerseits sind Windmüller in spe und Projektierer durch das bis zum 30. September 2018 laufende Moratorium ausgebremst worden, andererseits droht ohne rechtsverbindliche Windkraft-Regionalpläne irgendwann der aus raumordnerischer Sicht befürchtete Anlagen-Wildwuchs, wenn der neue Regionalplan nicht vorliegt und sich der Aufschub auch nicht rechtssicher verlängern lässt.

Und sei dies noch nicht genug, droht jetzt weiterer Konfliktstoff: Die Schallimmission von Windkraftanlagen soll im Zuge der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) neu berechnet werden, was im Endeffekt deutlich größere Anlagen-Abstände zu Siedlungen und Einzelhäusern erzwingen könnte. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf jedenfalls hat das sogenannte Interimsverfahren bereits als „Stand der Technik“ eingestuft. Wird dessen Formel künftig im Norden und auch für Altanlagen angewendet, dann könnten zwei Drittel der Altanlagen in ihrem Bestand gefährdet sein, befürchtet Nissen. „Wenn das so kommt, dann reden wir tatsächlich über einen Rückbau.“ Auch das Ziel, zwei Prozent der Landesfläche als Windkraft-Vorranggebiet auszuweisen, sei nicht mehr zu erreichen.

Dieses Szenario und die ohnehin schon schwierige Gemengelage hatten die Sozialdemokraten bewogen, ihren Antrag zur Windenergie-Regionalplanung ein weiteres Mal in den Kreistag einzubringen. „Die Landesregierung ist in höchstem Maße gefordert, jetzt Farbe zu bekennen“, machte Thomas Nissen deutlich. Obwohl die Angelegenheit pressiert, war diese im Oktober zunächst in den Umwelt- und Energieausschuss des Kreises überwiesen, dessen Sitzung dann aber abgesagt worden.

Dieses Schicksal widerfuhr dem allseits gelobten Antrag von Thomas Nissen in der jüngsten Kreistags-Sitzung nicht. Einstimmig forderten alle Fraktionen die Landesregierung auf, umfassend darzulegen, wann mit rechtskräftigen neuen Regionalplänen zu rechnen ist und wie über das Moratorium hinaus für die Übergangszeit sichergestellt werden soll, dass es nicht zum besagten „raumordnerisch ungesteuerten Wildwuchs“ kommt. Zudem fordert der Kreistag, dass Kiel auf die Rechtsauffassung der Kreisverwaltung eingeht, wonach sich das Moratorium in Folge des OVG-Urteils aus Schleswig nicht weiter verlängern und sich das Problem auch anderweitig nur schwerlich rechtssicher lösen lässt.

Auf Antrag der CDU soll die Regierung auf die Frage eingehen, ob bei der Windkraft-Regionalplanung eventuell noch eine dritte oder sogar vierte Anhörungsrunde nötig wird. Dies könnte sich abzeichnen, da Abstands-Kriterien für Windkraftanlagen verändert, Tausende Stellungnahmen zum Regionalplan abgearbeitet und darin womöglich auch der neuen TA-Lärm-Berechnungsformel Rechnung getragen werden muss.

Denn auch die könnte „zu einigen Verwerfungen im Regionalplan führen“, befürchtet Florian Lorenzen (CDU). Und natürlich weiteren Verzögerungen, da es auch in der Bevölkerung durchaus Interesse gebe, schärferen Lärmschutz zu berücksichtigen. „Wir sind der SPD dankbar, dass sie das Problem wieder aufgegriffen hat“ und „es ist gut, dass wir bei diesem wichtigen Thema für Nordfriesland wieder zusammenfinden“, so Lorenzen. Er räumte ein, dass man sich mehr Klarheit von der Regierungserklärung versprochen hatte.

„Die Neufassung der TA Lärm wird mit einiger Sicherheit dazu führen, dass der Ausbau der Windenergie auf Land stark abgebremst wird. Wir stehen also vor einem massiven Problem, das schon lange absehbar war“, erklärte der SSW-Fraktionsvorsitzende Ulrich Stellfeld-Petersen. Er geht davon aus, dass die neuen Regionalpläne erst Ende 2019 oder Anfang 2020 in Kraft treten werden. Deshalb müssten rechtssichere Lösungen für die Übergangszeit gefunden werden, sagte er mit Blick auf die Gefahr eines unkontrollierbaren Windkraft-Ausbaus. „Diese Gefahr ist real und muss unter allen Umständen verhindert werden.“

„Wildwuchs oder Stillstand – dieser Zustand muss so schnell wie möglich beendet werden“, forderte auch Karl Carlsen von der Wählergemeinschaft Nordfriesland (WG-NF). Die Landesregierung müsse rasch für Klarheit sorgen.