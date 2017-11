TSV Husum : Die Kampfkunst als Lebensinhalt

vergrößern 1 von 1 Foto: Silke Schlüter 1 von 1

01.Nov.2017

Seit einem Jahr bietet der TSV Husum mittwochs Kungfu an. Oder besser: Wushu. Das ist der in China gängige Oberbegriff für alle chinesischen Kampfkünste. „Kungfu sagt dort eigentlich niemand“, sagt Peter Bieder. Er muss es wissen, denn der Husumer lebte zwölf Jahre lang in China und hat mit seinen Kindern Peter (15) und Rebecca (13) zwei echte Kampfkunst-Profis in der Familie: Sohn und Tochter nehmen seit 2015 für die Wushu-Akademie Tübingen an allen entscheidenden Wettkämpfen der Deutschen, Europäischen und Internationalen Wushu-Föderationen teil. Für die Weltmeisterschaften, die 2018 in Brasilien stattfinden, hat sich Peter ebenso qualifiziert wie seine Schwester, die sich erst kürzlich den Titel als jüngste Deutsche Meisterin im Taiji erkämpft hat.

Gemeinsam leiten die Geschwister das Kungfu-Training im TSV, das sich zunehmender Beliebtheit bei Jung und Alt erfreut: „Nachdem wir 2016 mit einigen wenigen Kindern gestartet sind, kommen jetzt immer mehr zu uns, auch viele Erwachsene“, berichtet die Mutter Weiqing Bieder. Die engagierte Chinesin beaufsichtigt das anspruchsvolle Training, das Körper und Geist gleichermaßen fordert. „Die Beweglichkeit wird in dieser Sportart ebenso intensiv gefördert, wie die Körperwahrnehmung und somit der Einklang von Leib und Seele“, sagt sie.

Genauso interessant wie der Sport an sich, ist der Alltag der Geschwister, die 2002 und 2004 in Deutschland geboren wurden und danach in China aufgewachsen sind. Erst vor 17 Monaten zog die Familie zurück in das Heimatland von Peter Bieder, der ursprünglich aus dem Ruhrgebiet stammt. „Meine Liebe zu Schleswig-Holstein entwickelte sich noch während meiner Bundeswehrzeit“, sagt der Familienvater zu der Frage, warum er sich gerade Husum als „Alterswohnsitz“ auserkoren hat. Auch seiner Frau gefällt die Region, die sie bei Besuchen kennenlernen durfte.

Seit die Familie in Nordfriesland lebt, beginnt der Tag für die Geschwister, die von Shanghai schon ein straffes Trainingsprogramm gewöhnt sind, kurz vor 6 Uhr. Gemeinsam fahren sie mit dem Zug nach St. Peter-Ording zur Schule. Peter ist in der zehnten, Rebecca in der achten Klasse. Beide möchten ein möglichst gutes Abitur machen. Wenn die Geschwister zwischen 15.30 und 17 Uhr heim kommen, warten nicht nur die Hausaufgaben auf sie, sondern auch der Deutsch-Kurs, den sie an mehreren Tagen besuchen, das mindestens einstündige Dehn-Training, das nie ausfallen darf, und ihre individuellen Hobbys: Peter, der zwei chinesische Sprachen, Englisch und bald auch Deutsch beherrscht, als weitere Fremdsprache Französisch lernt und große Lust auf Spanisch hat, liest sehr viel. Er hat Spaß am chinesischen Sanda, einer Vollkontakt-Kampfform im Wushu, und ist spezialisiert auf verschiedene Wushu-Freihand-Stile und auf den sportlichen Einsatz von Waffen wie Schwert, Lanze und Peitsche.

Rebecca lernt nebenbei Reiten, sie spielt Piano, tanzt leidenschaftlich gerne Hip Hop, mag Leichtathletik und praktiziert zusätzlich zu den Disziplinen Taiji-Freihand, Taiji mit Schwert und mit Fächer auch noch Qi Gong. „Langeweile kennen wir nicht“, darin ist sich die sportbegeisterte und sehr diszipliniert lebende Familie einig.

Da Wushu-Kämpfer in der Regel erst nach 20 Jahren intensiven Trainings voll ausgebildet sind, hat Peter noch gut zehn Jahre Zeit, sein Können weiter zu perfektionieren. Seine heimliche Hoffnung ist, dass sein Lieblingssport bis dahin olympische Disziplin geworden ist. Ob er Kungfu eines Tages zum Beruf machen wird? „In China wäre das gar keine Frage, dort gibt es entsprechende Studiengänge und Akademien“, erzählt sein Vater, der interessiert ist, eine Wushu-Akademie in Schleswig-Holstein zu gründen. Doch weil der Weg dorthin weit und sicher auch recht steinig ist, konzentriert sich die Familie nun erst einmal darauf, möglichst viele Menschen in und um Husum für Wushu beziehungsweise Kungfu zu begeistern. Das Training findet mittwochs ab 17 Uhr in der Sporthalle der Beruflichen Schulen statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich von den Geschwistern Peter und Rebecca in die spannenden Geheimnisse der Kampfkünste einweihen zu lassen.