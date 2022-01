Friedrichstadt : Die jüdischen Friedhöfe sollen saniert werden: Es werden Spenden benötigt

Zeugnisse der einstigen jüdischen Gemeinschaft in Friedrichstadt sind die beiden Friedhöfe. Beide sollen nun saniert werden, dabei werden auch die religiösen Vorgaben beachtet. Doch noch fehlt es an Geldern.

18. Januar 2022, 12:39 Uhr

Zeugnisse der einstigen jüdischen Gemeinschaft in Friedrichstadt sind die beiden Friedhöfe. Beide sollen nun saniert werden, dabei werden auch die religiösen Vorgaben beachtet. Doch noch fehlt es an Geldern.

Einst gab es in Friedrichstadt eine lebendige jüdische Gemeinde. Ab 1675 waren die ersten Juden in das Handelsstädtchen zwischen Treene und Eider gekommen. Über Jahrhunderte trugen sie zum Wohlstand der Stadt bei – bis die Nazis dann während ihrer Herrschaft von 1933 bis 1945 die Juden verfolgten und ermordeten. Viele Juden aus Friedrichstadt sind in den Konzentrationslagern ums Leben gekommen.

Eine jüdische Gemeinschaft gibt es seit der Nazi-Herrschaft nicht mehr in Friedrichstadt. Aber einige Gebäude, wie die Ehemalige Synagoge am Westersielzug, und die beiden jüdischen Friedhöfe erinnern noch an die einstige Gemeinschaft und ihre Kultur.

Die beiden Friedhöfe sollen nun saniert werden – und das religionskonform. Die Flächen sind Privateigentum der Jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein, die Pflege obliegt der Stadt, wie Femke Postel, bei der Amtsverwaltung Nordsee-Treene zuständig für die Stadt Friedrichstadt, erklärt.

Der alte jüdische Friedhof in der Nähe des Treenefeldes am Westersielzug wird neu hergerichtet. Noch vorhandene Grabsteine sollen an einer neuen Klinkermauer aufgestellt werden, wie Postel erklärt. Die Friedhofsflächen an sich sollen als Wildblumenwiese angelegt werden, um die erforderliche Bearbeitung so gering wie möglich zu halten. Hintergrund: Die Fläche solle aus religiösen Gründen künftig nicht mehr betreten werden. Voraussichtliche Kosten: 39.000 Euro. Es gebe auch schon eine großzügige Spende.

Friedhof als Schrebergarten missbraucht

Der alte jüdische Friedhof hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich: Seit 1677 hatten die Friedrichstädter Juden dort ihre Toten beerdigt. 1939 hatte sich die jüdische Gemeinde dann auf Druck der Stadtverwaltung bereiterklärt, den Friedhof „nach außen hin als solchen nicht mehr in Erscheinung treten zu lassen“ und die Grabsteine mit Erde zu bedecken, wie Stadtarchivarin Christiane Thomsen in „Friedrichstadt, ein historischer Stadtbegleiter“ schreibt.

Die Gemeinde habe damals gebeten, die Würde des Platzes zu respektieren. „Das geschah nicht, der Friedhof wurde als Schrebergarten genutzt.“ Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die wenigen vorhandenen Grabsteine repariert und wieder aufgestellt.

Sicherung der Grabsteine auf dem neuen jüdischen Friedhof

Der neue jüdische Friedhof wurde 1887 direkt neben dem lutherischen Friedhof an der Schleswiger Straße eingerichtet. Er wurde während der NS-Diktatur nicht zerstört, wie Thomsen schreibt. Dort müsse für die Entwässerung der Wassergraben wiederhergestellt werden, so Postel weiter. Außerdem müssen die Grabmäler gesichert werden. Geschätzte Kosten: 102.000 Euro.

Bei der Sanierung handelt es sich um ein gemeinschaftlich initiiertes Projekt der Jüdischen Gemeinschaft Schleswig Holstein K.d.ö.R., des Landesamtes für Denkmalpflege und der Stadt Friedrichstadt. Eingehend hatte bereits Dr. Joachim Jacobs (Dr. Jacobs und Hübinger, Büro für Gartendenkmalpflege und Landschaftsarchitektur in Berlin) im Kulturausschuss der Stadt das von ihm erstellte und mit dem Landesamt sowie der jüdischen Gemeinde abgestimmte Konzept vorgestellt, dessen maßgeblicher Punkt die Wiederherstellung religionsgesetzlicher Vorgaben ist.

Für das Projekt auf Spenden und Fördergelder angewiesen

Derzeit stelle das Projekt alle Beteiligten noch vor eine große finanzielle Herausforderung, denn beide Maßnahmen können in Ermangelung von möglichen Eigenmitteln lediglich mit Spenden und Fördergeldern realisiert werden.

Einen ersten Hoffnungsschimmer gab es bereits: Die Warburg-Melchior-Olearius-Stiftung unterstützt dieses Projekt mit einer Spende von 50.000 Euro. Darüber freute sich Bürgermeisterin Christiane Möller von Lübcke in der Sitzung außerordentlich: „Dies ist eine sehr großzügige Spende, dank derer wir unsere Bemühungen bereits schneller als geplant voranbringen können.“

Wer mehr zu dem Projekt wissen will und es finanziell unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an Femke Postel unter f.postel@amt-nordsee-treene.de oder Christiane Thomsen unter museum@friedrichstadt.de wenden.