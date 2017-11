Husumer Eiszeit : Die Halle ist geflutet

vergrößern 1 von 1 Foto: müllerchen 1 von 1

23.Nov.2017

Wasser Marsch hieß es gestern in der Messehalle. Für die Husumer Eiszeit wurde die gut 800 Quadratmeter große Fläche geflutet. Am Ende soll eine gut sieben Zentimeter starke Eisdecke entstehen, auf der ab Freitag, 24. November, sechs Wochen lang jeder nach Herzenslust auf Schlittschuhen seine Runden drehen kann. Jörg George, Geschäftsführer der verantwortlichen Firma Icerinks Germany, betont: „Wir werden rechtzeitig fertig.“ Versprochen werden etliche Verbesserungen in Angeboten und Optik. So soll es in diesem Jahr in der Halle sogar schneien.