Aktion Zeitung öffnet Türen : „Die Geschwindigkeit ist absoluter Wahnsinn“

Hauke Holst muss lachen, während er versucht, die Hygiene-Haube über seinen Bart zu ziehen. „Wenn ich gewusst hätte, dass ich so ein Netz benutzen muss, dann hätte ich den heute Morgen garantiert abrasiert“, sagt er augenzwinkernd. Doch da gibt es kein Pardon – bei der Milchverarbeitung sind die Hygiene-Regeln ausgesprochen streng. Hier muss jeder einen Schutz-Overall tragen, die Haare mit einer Haube abdecken und natürlich die Hygiene-Schleuse passieren. Holst ist einer von drei Lesern der Husumer Nachrichten, die die Produktionsabläufe in der Osterhusumer Meierei in Witzwort genauer unter die Lupe nehmen dürfen. Seine Frau hatte sich für die Führung beworben, um ihren Mann damit zu überraschen. Mit Erfolg. „Das war wirklich eine coole Nummer“, erklärt der 45-Jährige. „Ich wollte mir die Meierei schon so lange anschauen.“ Mit von der Partie sind an diesem Morgen auch Ursula Petersen aus Breklum und Uwe Plöhn aus Friedrichstadt.

Auf dem Weg zur Anlieferung geht es vorbei an der betriebseigenen Kläranlage. „Das war neben dem Verwaltungsgebäude das einzige, was nach dem großen Brand 2007 von der Meierei übriggeblieben ist“, erklärt André Deimel, der den Rundgang leitet. Seit Anfang des Jahres ist der Kölner Produktionsleiter des Witzworter Unternehmens, das rund 100 Mitarbeiter beschäftigt und damit zu den größten Arbeitgebern in der Region Eiderstedt zählt. „Der Brand damals war eine Riesen-Katastrophe“, fügt Vertriebsleiterin Joke Clausen hinzu, die sich zu der kleinen Gruppe dazugesellt hat. „2008 gab es dann den kompletten Neustart. Alles mit modernster Technik ausgestattet.“

Gegründet wurde das Unternehmen 1894 von den Bauern der Region als Meierei-Genossenschaft Witzwort. 2001 schloss man sich mit der Osterhusumer Meierei zusammen. Jährlich werden in Witzwort rund 180 Millionen Liter Milch zu Trinkmilch, Joghurt und Sahne verarbeitet. Das sind 450.000 Kilogramm pro Tag. Gearbeitet wird in drei Schichten. Die Milch kommt von Bauernhöfen an der Westküste Schleswig-Holsteins und dem südlichen Dänemark. Rund 130 Genossenschaftsbetriebe sind an der Meierei beteiligt, hinzu kommen die Zuliefer-Gemeinschaften.

Im Maschinenraum wird es laut, sodass es zur Herausforderung wird, Deimels Erklärungen zu folgen. Hier befindet sich der Separator. „Das ist das Herzstück der Milchverarbeitung. Er trennt Fett und Magermilch voneinander.“ Bei der Filtration wird der Rohstoff auf 72 Grad erhitzt, um Mikroorganismen zu entfernen. „Gehen dabei Nährstoffe verloren?“, will Ursula Petersen wissen. „Nein, die Qualität bleibt erhalten“, antwortet Deimel. „Die Vitamine bleiben drin. Nur die Mikro-Flora wird abgewandelt.“

Neben dem Maschinenraum befindet sich die Schaltzentrale. Von dort aus werden Annahme, Tanklager und die Reinigung der Anlage von zwei Mitarbeitern gesteuert. Sechs junge Männer und Frauen lassen sich zur Zeit in der Meierei zu Milch-Technologen und milchwirtschaftlichen Laboranten ausbilden. Im Labor, das hinter der Schaltzentrale zu finden ist, wird jede Anlieferung untersucht. „Wir bestimmen Temperatur, pH-Wert, Gefrierpunkt und per Infrarot natürlich den Fett und Eiweiß-Wert“, erklärt Laborantin Birte Lühr. Erst dann werde die Abfüllung freigegeben. Besonders fasziniert ist Uwe Plöhn von den drei großen Abfüllanlagen, die jeweils bis zu 12.000 Tüten stündlich mit Milch befüllen können. „Die Geschwindigkeit ist absoluter Wahnsinn“, sagt der 67-Jährige. „Hätte mir das jemand erzählt, hätte ich es nicht geglaubt.“ Erstaunt sind alle Drei darüber, dass sie während des gesamten Produktionsprozesses keine Milch sehen. Verpackt werden die Chargen von großen Robotern.

„Hier ist es schön kalt“, sagt Hauke Holst, dem nicht nur unter seiner Bart-Haube ordentlich warm geworden ist. Die Gruppe steht im fünfstöckigen Hochregal-Lager und die Teilnehmer nicken anerkennend, als Diplom-Ingenieur Deimel berichtet, dass hier bis zu 2000 Paletten Platz finden. Was die Meierei sich denn für die Zukunft vorgenommen habe, fragt Holst. „Wir wollen in den kommenden Jahren wachsen und unsere Gebäudetechnik erweitern. Ja, wir haben noch viel vor“, so Deimel.

von Patricia Wagner

erstellt am 18.Aug.2017 | 13:00 Uhr